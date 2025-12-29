中共突軍演就是針對「這件事」 陸外交部警告以武助獨引火燒身

大陸外交部旗下的微博公眾號「寬廣太平洋」公開挑明，大陸突然軍演，主因就是美國這次批准大規模對台軍售，「以武助獨」。

美國川普政府日前宣布對台史上最大規模、金額高達111億美元的軍售案後，中共解放軍東部戰區今天（29日）早上突然宣布，在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演。大陸外交部旗下微信公眾號隨後也發文，批評美國加大對台軍售規模「違背諾言」，以武助獨只會引火燒身，呼籲華府立即停止武裝台灣。（葉柏毅報導）

大陸外交部旗下的微信公眾號「寬廣太平洋」，29日以「美國應認清對台軍售的嚴重後果」為題發文稱，美國批准大規模對台軍售，「粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，激起中國人民極大憤慨。」言下之意就是，美國這次批准對台大規模軍售，就是大陸突然宣佈軍演的主因

美國川普政府在17日宣布對台軍售案後，大陸外交部在12月26日，公布對20家美國軍工企業和10名高管採取反制措施。大陸外交部在文章中聲稱，鑑於軍售問題的嚴重性，中方進一步採取維護自身利益的措施，完全合理合法，天經地義。

文章並指，美國應當清楚，「台獨」勢力以武謀獨、以武拒統，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方以武助獨，只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。