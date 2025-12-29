中共突軍演！ 鄭麗文嗆賴清德把路走絕：連累台灣2300萬人

鄭麗文稱賴清德把路走死，連累台灣2300萬人。（鏡報董孟航）

中共今（29日）突襲宣布環台軍演，明還在台灣周邊5區將進行實彈射擊，恐嚇意味濃厚，我總統府、國防部嚴厲譴責。對此，國民黨主席鄭麗文今上午接受專訪時反轟賴清德不斷挑釁、踩紅線，把路走死，「連累了2300萬人」。

解放軍東部戰區宣布本月29日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，進行所謂「正義使命-2025」演習，範圍包含台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域演習；明起則是對台灣周邊5區進行實彈射擊。

歸咎賴清德？ 鄭麗文：錯誤兩岸政策是兵凶戰危主因

鄭麗文今上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，怒轟就是因為賴清德錯誤兩岸政策，導致今天推向兵凶戰危，國際社會高度焦慮。

酸賴只剩賣芒果乾 鄭：這招已失靈

鄭麗文抨擊，賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線邊界，毫無感受到賴想要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝希望締造兩岸和平。她還稱，賴清德只剩「賣芒果乾」（亡國感）這招，而兩岸越是兵凶戰危、越對立越有利於賴這樣做。

鄭麗文再嗆，賴清德身為領導人，卻沒有個人特質讓人喜歡，也沒有解決問題能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨、恐懼做政治動員；她還說賴清德不停在內部找敵人，但這招在賴身上已失靈，否則大罷免不會大失敗。

鄭麗文稱賴把路走死 連累所有台灣人

她還說，賴清德沒有回頭路，自己希望喚醒賴清德回頭，但賴鐵了心要把路走到底，這是條死路、絕路，「看他這樣不斷往絕路裡頭鑽，我也覺得連累了我們所有2300萬人，是一件非常悲哀的事」。

