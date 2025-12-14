中共突通知「海外公民登記」！在日中國人喊：絕對沒好事 目的恐不單純

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中國外交部領事司上個月14日發布公告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」；這個月11日，中國駐日本大使館又要求在日本中國公民填寫「海外公民登記」。消息曝光後不少中國網友都呼籲別登記，直言「不會有好事情」。

中日外交情勢升溫後，中國不斷喊話要求公民別去日本，12月11日中國駐日本大使館又藉日本青森大地震的理由，要求在日本公民進行「海外公民登記」，指出日本是自然災害多發國家。 12月8日，日本青森縣附近海域發生規模7.6地震及多次餘震，太平洋沿岸有關地區發布海嘯預警。根據日本媒體通報，日本政府專家會議近期公佈東京直下型地震最新損失預測概要，如果東京發生規模7.3地震，將造成1萬8000人死亡和83兆日圓損失。

中共突通知在日本中國人「海外公民登記」。（圖／翻攝自中國駐日大使館）

中國駐日本大使館聲稱，為有效保護在日中國公民人身安全，進一步幫助在日中國公民更好獲得領事保護與服務，外交部「中國領事」APP推出「海外公民登記」功能模組並已全面上線。

中國駐日本大使館提醒在日中國公民，根據自己在日居住地址選擇相應都道府縣，填寫相關資料完成登記。請確保所填個人資料真實、準確、完整，所填資料將受到嚴格保護。中國駐日本使領館將根據資訊登記情況，有針對性地推送安全訊息，為在日中國公民提供及時、有效的領事保護與協助。

不過消息曝光後許多海外中國人並不買單，紛紛在X平台留言表示「千萬別登記」、「絕對沒好事」、「登記等著被秋後算帳嗎」，不少人則懷疑目的不單純，直言「登記一下各種訊息，中共才能有效管理海外人民，沒事看看誰在重要職位能給國家提供有用情報」、「這事兒其實很微妙，也算是全球戶籍調查了，那些海外漢奸會不會去登記呢」、「下一步要撤橋嗎」。

