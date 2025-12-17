中共第三艘航母「福建號」昨首經台灣海峽！國防部曝照片「全程監控」...顧立雄指上頭無艦載機：應是返上海長興島做進一步缺改

中國解放軍第三艘航空母艦「福建號」（CV-18）11月正式成軍，搭載超過70架各型艦載機，戰力不容小覷。對此國防部今（17日）證實，中共的福建號於昨首度航經台灣海峽；國防部長顧立雄也在立法院外交國防委員會詢答時表示，國軍全程監控，而根據照片顯示，上面並沒有艦載機，因此預判福建號是要回上海長興島，做進一步相關缺改，目前觀察沒有軍事行動。

國防部今早按慣例發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，並指出自昨日早上6時至今早6時止，共偵獲共機9架次，其中逾越中線進入北部及西南空域5架次，另外有共艦7艘，持續在台海周邊活動；面對共軍侵擾，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

民進黨立委羅美玲今質詢顧立雄，問及福建號成軍首次通過台灣海峽，是否有異常之處？顧立雄聽後回應，國軍有全程監控，據照片顯示，福建號上並無艦載機。



顧立雄說，對此國防部預判福建號應是要回到上海的長興島，去做進一步的相關缺改；至於有無任何軍事行動，顧立雄則表示，「目前觀察沒有。」

(圖片來源：三立新聞網)

