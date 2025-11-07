中共第三艘航艦福建艦入列 國防部：掌握其能力妥適應處

中國第三艘航空母艦「福建艦」2025.11.5在海南三亞榆林軍港舉行入列授旗儀式。身兼中央軍委主席的中國國家主席習近平（中著灰襯衫）主持典禮並登艦視察。翻攝中國央視



日前傳出中共第三艘航空母艦「福建艦」，已於本週三（11/05）在海南入列成軍，撥交給中共解放軍海軍，中國官媒央視（CCTV）今天（11/07）終於在午間新聞報導中證實，公開中國領導人習近平主持典禮等畫面，我國國防部對此表示，研判福建艦撥交之後，透過各種情蒐手段，可有效掌握福建艦的能力，妥適應處其行動。

中國第三艘航母、首艘電磁彈射型航母「福建艦」5日在海南三亞軍港舉行入列授旗儀式。中國國家主席習近平主持典禮並登艦視察。翻攝央視

外傳中國第三艘航空母艦福建艦（舷號18）已於2025.11.05於海南島榆林軍港舉行入列成軍典禮，並由中國國家主席、中共中央軍委主席習近平親自主持，正式加入戰鬥序列。摘自呂禮詩臉書

外傳中國第三艘航空母艦福建艦（舷號18）已於2025.11.05於海南島榆林軍港舉行入列成軍典禮，並由中國國家主席、中共中央軍委主席習近平親自主持，正式加入戰鬥序列。摘自呂禮詩臉書

對於裝備先進電磁彈射系統與殲-35艦載匿蹤戰機的中共第三艘航空母艦「福建艦」，11/05於海南榆林軍港正式撥交給中共海軍，國防部今天下午表示，研判中共福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力。國防部透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處其行動。

更多太報報導

中國今官宣「福建艦」正式入列 習近平授旗畫面兩天後才公開

共機38架次9共艦三面圍台 疑與福建號成軍有關

習近平已抵三亞 料將主持「福建號」航母入列式