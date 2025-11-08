中共篩選「愛國統一力量」 畫大餅「愛國者治台」進行拉攏
中共黨媒《新華社》在十月底刊發署名文章「兩岸關係發展和統一利好」一文，文章中提及兩岸統一後將實行「愛國者治台」、高度自治，據悉這篇文章的作者是中共中央台辦（國台辦）的筆名，且能在新華社發稿，顯然也是經過中共高層授意且高度重視的立場表述，具有對台政策的引導作用，延續中共這兩年對台工作所提出的「支持島內愛國統一力量」方針，同時也呼應了2019年「習五條」中的「兩制台灣方案」，可以說，中共試圖從現階段的「促統」進一步推動「統一後」的制度安排。
「愛國者治台」的目的是台灣「大陸化」
1981年的「葉九條」是中共談及兩岸和平統一的具體論述，「台灣享有高度的自治權，並可保留軍隊」及「台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變」，1982年鄧小平進一步表示「一個國家，兩種制度」，也就是耳熟能詳的「一國兩制」。不過，台灣社會反對「一國兩制」，台灣藍綠政黨也都表示拒絕，也因此，中共將「一國兩制」是用在香港與澳門。2020年，中共在香港推行《港版國安法》，撕毀了「五十年不變」的承諾，提出「愛國者治港」政策，這正好對比著「愛國者治台」的背後意涵。
中共吹起「愛國者治台」的號角，一定會讓外界聯想到近年來對香港的強硬作為，不但沒收了香港有限的自治空間，甚至連根拔起香港民主勢力，不得不懷疑，中共意圖將台灣「香港化」，也就是「昨日香港，明日台灣」的示範效果。正確來說，香港1997年回歸中國採行「一國兩制」，習近平上台後重視政權安全、強化對內控制，如今的香港已被「大陸化」，直言之，「愛國者治台」不只是企圖將台灣「香港化」，最終是要「大陸化」，那所謂的「高度自治」根本不可能，台灣現有的民主自由將迅速沒收！
「愛國者」唯一條件是「對中共效忠」
多數台灣民眾反對「一國兩制」，必然也不會接受中共所謂的「愛國者治台」，明明這樣的論述會引起反彈，為何中共還要透過黨媒大張旗鼓提出呢？說白了，中共有著對內及對台的政治用意，對內部分藉由「愛國者治台」來進行展示促統的積極性，這有著「大內宣」的意涵；對台部分則是標示「愛國者」的符號，將「治台」連結到「愛國統一力量」的支持，這是「期約式」的權力分配。簡單來說，「愛國者治台」不是說服反對者，而是要凝聚「效忠者」的信心，同時要求「代理人」要發揮促統力量。
中共對台促統是過程，兩岸融合發展是手段，目的是要推向「一國」的終局，值得留意的是，中共近年來的對台工作更強調「精準」，要「精準促統」，也要「精準融合」，那麼統一的目標更要精準推動，所以，所謂的「支持島內愛國統一力量」，是一種忠誠資格審查的機制，拉攏、篩選可以拉攏的對象，進而冠上「愛國者」的頭銜。這幾年中共羅列「台獨頑固分子」名單，不無可能在不久之後會榜示「愛國統一者」名單，藉此彰顯「精準促統」的績效，有趣的是會不會有人避之唯恐不及，這蠻令人好奇。
作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。
