中共統戰部不只對付台灣 美媒：每年百億美元在美國進行影響力作戰
[Newtalk新聞] 美國檢方追查曾經擔任紐約州前州長古默（Andrew Cuomo）和現任州長霍楚（Kathy Hochul）助理的孫雯（Linda Sun）及其丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌非法充當外國代理人的刑事案件，案情不斷擴大。美方發現，中國的影響力作戰無所不在，除了政府機關外，美國大學也是其主要目標，而社群媒體扮演著重要的宣傳角色。
《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，孫雯與胡驍案是聯邦調查局最重要的反間諜案件之一，旨在揭露北京大規模的影響力作戰。
聯邦調查局反間諜部門助理主任沃恩德蘭（Kevin Vorndran）表示，這些指控顯示「中華人民共和國肆無忌憚地企圖腐蝕我們的政治進程」。本案「凸顯了中國共產黨的情報人員和統戰人員如何潛移默化地滲透到美國地方層面。」
本案攻防焦點之一，是孫雯否給予一名在法庭文件中被稱作“CC-1”的中國人士豁免權。 分析師指出，CC-1及其協會為中國在紐約州發起的大規模影響力計畫提供了關鍵線索。
起訴書指出，這家紐約非營利協會「與中共中央統戰部和中國共產黨關係密切」。
起訴書還指出，「統戰部是中共的一個部門，其職責是管理與中共國內外精英人士的關係，並爭取他們對中共的支持，包括收集人力情報。」
「2018年以後，統戰部直接向中共中央委員會匯報工作，而中共中央是中國的國家級黨組織，在中華人民共和國的政治決策中發揮著重要作用。」
據國會調查人員稱，中國每年花費約100億美元用於其影響力活動，而負責這些活動的主要機構正是統戰部。
影響力活動的範圍很廣，從外交官和官員開展的合法公共外交，到非法的秘密虛假訊息和招募活動，例如據稱在孫虎案中使用的那些手段。
同時，北京正積極利用X、Facebook、Instagram等美國社群媒體平台。
中國公司擁有的短視頻分享應用TikTok，雖然最初被國會取締，但仍在運營，它在塑造美國人對中國的看法以及試圖間接影響中共對華政策方面也發揮著重要作用。
中國的統戰部以蘇聯共產黨的統戰組織為藍本，負責執行中共的政策，包括清除內外敵人、瓦解挑戰其權威的團體、圍繞黨建立聯盟以促進其利益以及擴大影響力。
另一個要素是中國的「三戰」，這是一種政治和非動能戰爭形式，旨在不進行直接戰鬥就擊敗敵人。這三戰包括宣傳戰、心理戰和法律戰。
美國國務院曾指出，中國的影響力活動透過宣傳和審查對言論自由構成威脅，助長「數位威權主義」，滲透並控制國際組織，並系統性地利用施壓和收買手段來實現其目標。
中國問題專家喬斯克（Alex Joske）表示，北京的大部分影響力行動都由統戰部執行，該機構由中國國家主席習近平設立的中共「領導小組」領導。
其主要目標有兩個，主要透過一些試圖與中共建立間接聯繫的中間人來實現。第一個目標是透過宣傳中國是仁慈和強大的典範來吸引和贏得外國受眾的信任。第二個目標是進行滲透和脅迫活動。
喬斯克說：「滲透的目的是逐步滲透到敵對社會，從而阻止任何與中共利益相悖的行動。」 「脅迫」指的是中國「懲罰性」或「脅迫性」外交逐步擴大，最終演變為對任何威脅中共利益的國家、組織、公司或個人實施系統性制裁的政策。
美國大學是這些行動的主要目標。
這些學校受到中國的影響，被迫支持中國的目標，因為有超過30萬名中國留學生就讀這些大學。
直到最近，由中國控制的孔子學院和孔子教室仍被用於影響力行動。這些校園設施表面上是教授漢語和中國文化的場所，但實際上卻增加了學生的依賴性，並扭曲了政策，使其有利於中國的共產主義制度。
社群媒體扮演著重要的宣傳角色。
中國最具攻擊性的影響力形式之一是在社交網路上使用虛假帳戶。這些帳號傳播中共的宣傳，並大規模地攻擊北京的批評者。
據專家稱，這些社群媒體網路大多由中國人民解放軍或共青團控制。
這些活動大多針對美國，並批評其自由開放的制度。
Facebook、X和YouTube已經封鎖了一些被發現宣傳中國影響力的帳號。但分析人士表示，並沒有系統性地採取措施來遏制這些行動。
喬斯克說：「解放軍是這些行動的核心，一方面利用社交網絡進行『公開』的影響力行動並散佈宣傳，其目的往往是進行威懾和心理戰；另一方面則對外國目標進行秘密的敵對行動。」
北京也運作著一個公民運動網絡，用於開展影響力活動。這些運動包括支持日本沖繩（美軍駐紮）的分離主義團體，以及諸如左翼組織「粉紅代碼」（Code Pink）之類的和平主義團體。 「粉紅代碼」的成員曾試圖以高喊「中國不是我們的敵人」來擾亂國會聽證會。
包括美國YouTube部落客和美國學者在內的中國網路意見領袖也在影響力活動中扮演關鍵角色。
幾十年來，由於簽證限制，美國智庫和大學的中國問題專家被迫避免批評中共，因為只有被視為「中國之友」的人才能獲得簽證。
最重要的是，中共利用經濟實力來收買影響力，包括向智庫和個人提供資金。
北京人民大學國際關係學院的中國官員狄東昇（Di Dongsheng）在一段網路影片中透露，如果目標人物不願接受中國的資金，「我們會提供更多」。
中共顧問狄某在一段現已被審查的影片中表示，中國數十年來一直透過一個由「老朋友」組成的秘密網絡影響美國政策。這些「老朋友」包括同情者和特工，他們滲透到了美國政府和金融機構的最高層。
這位學者稱，川普總統在第一任期內推行的貿易政策破壞了華盛頓和北京之間數十年來由該特工網絡維繫的密切關係。
狄東昇表示，「簡單來說，在過去三、四十年裡，我們利用了美國實權的核心圈子。」 「正如我所說，自上世紀70年代以來，華爾街對美國的內政外交有著非常深遠的影響。我們過去非常依賴他們。」
