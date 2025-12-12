中共經濟工作會議：延續「更加積極的財政政策」，馬興瑞繼續缺席

[Getty Images]

為期兩天（12月10日至11日）的中國中央經濟工作會議昨日在北京閉幕，會議透露中國來年經濟政策基調。

這個一年一度的會議，每年均備受矚目，外界試圖在會後通告的字裡行間，窺探來年的挑戰及應對。

至於具體的經濟指標數字包括國內生產總值、赤字及發債等，則預計會在翌年3月的全國兩會上正式公佈。

這一次會議某程度延續去年同期年度會議的論調，同樣強調「內需主導」，又表明「繼續實施更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

廣告 廣告

與此同時，中央政治局委員、前新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞並沒有現身會議，是唯一缺席的政治局委員，他上月28日已缺席政治局會議，去向惹來各界關注。

延續「更加積極的財政政策」

中央經濟工作會議閉幕後釋出通告，指出「今年是很不平凡的一年」，對於目前經濟存在的問題題判斷是「經濟發展中老問題、新挑戰仍不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多」，當中突顯供應強過需求的局面。

去年中經會提出「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」，今年的說法是「繼續實施」，意味着2026年的財政政策和貨幣政策在大方向上會延續2025年的政策基調。

就貨幣政策而言，會議指出把促進經濟穩定成長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕。

然而，值得留意的是，會議強調「加大逆周期和跨周期調節力度」，與今年10月的「十五五規劃」提及的「強化逆周期和跨周期調節」表態相近。「逆周期」的說法早於去年政治局會議已提出，主要側重短期，「跨周期」意味著重中長期的戰略規劃。

關鍵詞：內需主導

會議以「八個堅持」概括重點工作，分別是內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、「雙碳」引領、民生為大、化解重點領域風險，與去年提出的九個重點工作頗多的共同之處，反映政策變動不大。

外間一直將目光放在中國如何提振內需。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃日前直言，中國經濟體量太龐大，無法持續透過出口帶動增長，應該加快推動內需，將對內地經濟長遠發展更為有利，全球經濟亦可受惠。該組織預測中國今明兩年經濟增長為5%和4.5%。

中央經濟工作會議提及多項措施，包括制定實施城鄉居民增收計劃、清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力等，亦提及引導金融機構加力支持擴大內需。

根據路透社報導，世界大型企業聯合會亞太區高級經濟學家曾格萊因（Max Zenglein）指出，中方多次嘗試強調內需，但其生產和需求目標仍然是「一個持續存在的矛盾」。

佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，他預計中國政府將採取更多措施支持家庭消費，但只會採取「適度」的措施。

政治局會議的定調

中央經濟工作會議會在12月的政治局會議之後召開，兩個會議是外界窺探來年中國經濟方針的重要風向標。

12月8日召開的政治局會議已釋出中央經濟工作會議的信息，包括：繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策、以及「八個堅持」等。

對比兩個會議後的通告，政治局會議在論述經濟工作指導思想和總體要求的時候，較為直白地點出「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」。類似說法最早見於今年4月25日政治局會議所提出的「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，目前的表述多了「更好」。