中共網軍持續對台灣發動網路攻擊 2025年每日侵擾263萬次

記者王誌成／台北報導

國家安全局四日指出，中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新，國安局近期完成「二０二五年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，讓民眾了解網安威脅趨勢發展。

國安局近期完成「二０二五年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，二０二五年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾二百六十三萬次，較二０二四年成長百分之六，若與二０二四年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯。

在駭侵手法部分，國安局指出，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等四大攻擊手法為主，且靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過五成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」的技術能量。

在攻擊目標部分，國安局分析，中共5大駭客組織包括BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886，將台灣能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。

國安局強調，中共網軍攻擊通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對中央政府特定單位，則發動高客製化社交電郵攻擊；另外，除鎖定科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。