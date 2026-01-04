中共網駭活動去年520達高峰 國安局：網攻時間與聯合戰備警巡相關
〔記者黃靖媗／台北報導〕中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊。國安局最新報告指出，中共對我國進行網路攻擊與解放軍對台「聯合戰備警巡」的時間點，具一定程度關聯性，中共去年對台網駭活動在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。
國安局今(4)日指出，中共對我網駭具政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性。
國安局指出，在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤其在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰，去年11月副總統蕭美琴出訪歐洲期間則是次高峰。
中共對台網攻不斷 國安局揭露5大駭客組織
在攻擊目標部分，國安局指出，中共5大駭客組織包括：BlackTech(黑科技)、FlaxTyphoon(亞麻颱風)、Mustang Panda(野馬熊貓)、APT41及UNC3886，將我能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。
其中BlackTech側重於攻擊政府、通訊、科技園區等領域；FlaxTyphoon側重於攻擊緊急救援與醫院、科技園區等領域；Mustang Panda側重於攻擊政府、能源等領域；APT41側重於攻擊政府、能源、通訊、緊急救援與醫院、科技園區、交通、水資源等領域；UNC3886側重於攻擊政府、科技園區等領域。
國安局表示，中共駭客組織尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，企圖利用軟體更新時機，對我能源業者暗植惡意程式，目的為掌握我能源產業運作 機制、物資規劃及備援部署等營運計畫；並以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。
針對通訊領域，國安局指出，中共網軍也會攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者 及協力廠商電腦系統，再透過「中間人」(Man-in-the-Middle, MITM)攻擊模式，從中竊取通訊數據、用戶資料，以及滲透機敏與備援鏈路，進而伺機影響我國內、外通訊網路安全及韌性。中間人攻擊模式為攻擊者劫持通訊鏈路，且在通訊雙方不知情狀況下，攔截、竄改通訊內容。
更多自由時報報導
北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰
綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」
獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓
拿洲際飛彈打台灣?賴士葆喊中國有「1500具長程發射器」 網酸：軍盲
其他人也在看
TP-Link TL-WR3602BE Wi-Fi 7 便攜式路由器開箱評測：多種聯網方式超便利！功能豐富尺寸小巧還可用行動電源供電
Wi-Fi 路由器（無線網路分享器）怎麼選擇？我發現很多人其實都比較沒有個清楚的概念，在思考預算或只希望便宜的 […]電腦DIY ・ 1 天前 ・ 3
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 52
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 8
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 36
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 4 小時前 ・ 80
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 20 小時前 ・ 23
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 517
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 18 小時前 ・ 255
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 4
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 126
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 22
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
川普效仿雷根、老布希 出手抓馬杜洛讓古巴嚇到、巴拿馬觀望、中國震驚與強烈譴責
美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根和其繼任者老布希...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 41
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2