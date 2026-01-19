中共緊抓教育! 丁薛祥強推「習思想」 未成年學生開始宣誓「捐器官」

[Newtalk新聞] 中國共產黨近年持續進行人事大換血，在多位教育部高官與校長連環落馬之後，習近平心腹、國務院常務副總理丁薛祥強推「分管教育」，建構「習思想」課程。與此同時，校園中近日開始異常發起「器官捐贈宣誓活動」，不僅開始「強制體檢」，甚至曾在網路上宣誓「我會進行器官捐贈」的未成年學生帳號也逐一發現「用戶已註銷」，讓外界對於中國的「器官捐贈」疑雲日漸延燒，家長間對此反應激烈。





根據《新華社》1 月 14 日發布的二十屆中紀委五次全會公報，教育系統正式被列入 2026 年的重點整治名單，清洗範圍由高等院校擴大至整個教育體系。14 日教育部教育督導局副局長楊宇涉嫌嚴重違紀違法被查；緊接著在 15 日，曾任上海大學、天津大學校長的工程院院士金東寒，被罷免市人大代表職務並從院士名單中撤下。

根據公報內容，2026 年的整治重點剔除了醫藥、高校等專項，轉而新增「教育、學會協會」。據統計，僅 2025 年就有 44 名高校領導幹部被查，包括北京大學副校長任羽中與中南大學原校長張堯學等重量級人物。2026 年初高校黨政高官出現密集換人潮，包括中國人民大學、廈門大學、中南大學等多所名校均更換了黨委書記或校長





中共二十大後，丁薛祥出任常務副總理並分管教育，強力推行「習思想」課程。 圖：翻攝自 X





中共二十大後，丁薛祥出任常務副總理並分管教育，隨即便在多個場合強調，思政課建設是中共領導教育的「重中之重」，同時也要求加快構建以「習思想」為核心的課程體系。2023 年高考作文題目中納入「習語錄」，雖然讓他陷入輿論之中，但近期丁薛祥仍持續推動「思政課」的規劃建設。





而近年中國社會陷入「器官捐贈」、「活摘器官」的恐懼陰霾，自 2024 年《人體器官捐獻和移植條例》施行後，紅十字會的器官捐贈宣誓活動近日被發現走進校園，甚至要求未成年的小學生宣誓捐獻器官。





紅十字會的器官捐贈宣誓活動近日竟走進校園，甚至要求未成年的小學生宣誓捐獻器官。 圖：翻攝自 抖音





中國民間與家長們對此反應激烈，尤其在「器官捐獻」宣傳進入高中院校後，各校頻繁出現強制體檢與青少年失蹤事件，引發部分民間輿論質疑，學校是否已淪為「器官供應庫」。16歲蔡姓少女在 15 日失蹤後，隔（16）日便被發現遭棄屍於廢棄堆中，兩顆腎臟已不翼而飛。13歲王姓少年在12 日失蹤後，隔（13）日發現遺體中已缺少眼角膜與腎臟。14 歲孔姓少女在 1 月學校體檢後，12 日便失蹤，14 日尋獲遺體時，已缺少心臟與腎臟。





中國抖音近期多位青少年發布影片表示自己「完成器官捐贈申請」，底下評論區留言：「我也申請了」、「我也要出一份力」等支持帳戶，眼尖網友發現，這些帳號點進個人頁面，卻都跳出「帳號已經註銷」的頁面，引起社會討論：「這些人去哪裡了？」也有網友猜測，抖音帳號會綁定中國人民的身分證，而若身分證被註銷，相關帳號也會一同註銷。





眼尖網友發現，跟風「器官捐贈」的帳號，用戶畫面已被註銷。 圖：翻攝自 抖音

