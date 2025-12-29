中共臺海周邊軍演 國際媒體高度關注

記者廖子杰／綜合報導

中共29日宣布在臺海周邊實施軍演，引發全球高度關注，包含「日本放送協會」（NHK）和美國「有線電視新聞網」（CNN）等國際重要媒體，也紛紛大篇幅報導，凸顯各界對臺海及印太區域安全穩定的重視。

「日本放送協會」報導，中共東部戰區宣布29日起在臺灣海峽周邊進行大規模演習，這也是自4月以來，共軍再度於我國周邊區域舉行軍演。前日本駐「中」武官、智庫「笹川和平財團」研究員小原凡司接受專訪時分析，北京當局選擇此時間點宣布對臺軍演，除旨在對我國施壓外，也有意藉此向區域國家施壓，透過展現軍事力量，掠取區域霸權。

美國CNN同樣以專題報導中共軍演消息，直言「中」方此舉遵循北京一向慣用的策略，「在敏感時刻利用演習表達不滿並對臺施壓」，報導並引述我國國防部說法，將派遣適切兵力應對潛在威脅，「用實際行動守護自由民主」，向國際社會重申我國捍衛國家安全和印太區域和平的決心。

全球媒體密切關注共軍環臺軍演動向，日本NHK也引用我國防部公布監控共軍戰機照片。（取自國防部網站）