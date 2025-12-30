中共舉行實彈軍演！賴清德3道指令曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/30)表示，有關中共軍演，稍早他已和國防部視訊，聽取最新情勢報告， 並要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」，賴總統還強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。

總統賴清德，翻攝賴總統臉書

中共解放軍昨天宣布，將以「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，範圍包括台灣海峽、台島北部、西南、東南、以東等區域，並在今日於5處海域進行實彈射擊。海巡署稍早發布新聞稿表示，我方一切平安。

賴總統在臉書發文指出，他在稍早，已與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，對此也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴總統說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，對此要表達最嚴厲的譴責。

賴總統表示，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴總統強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴總統也肯定國防部，對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。

賴總統最後表示，要請全體國人，一起給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護國人的日常生活。只要國人團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。

