中共航母拒止作戰 阻斷外軍介入

前國防部長邱國正曾在立法院表示，兩岸一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，將「處處是戰場」。民國112年4月中共環台軍演，航母「山東號」編隊在台灣東部外海參演，包括起降艦載機，讓過去軍方在台灣東部保存戰力部署，被迫重新調整，並部署雄風三型反艦飛彈等因應。

此外，近年漢光演習與兵推，均將東部遭遇攻擊納入演習想定，112年愛國者飛彈更出現於台東市操演，這是過去罕見情事。

另今年6月總長級民間版台海防衛兵推，台灣組在總結報告建議，台海空域有限，敵我雙方最多容納166架戰機；空軍戰力保存以往都往東部，現因中共戰力增強，戰機飛到東部已無用，應選擇去日本沖繩的美軍基地或是去菲律賓。

前國防部情研中心副主任孫秉中昨指出，航母運作要在大洋中才能發揮其效能，最起碼也要遠離敵方陸基戰機、岸基反艦飛彈的有效射程範圍之外，才能夠確保安全無虞。雄三飛彈增程型射程400公里，大陸航母只要保持在距離台灣500公里以上的位置，就不用擔心會遭到國軍的反擊。

孫秉中認為，大陸發展航母是用來實施「區域拒止」與維護海上交通線安全，不是用來對付台灣的。台灣距離大陸僅約130至200公里，台灣全島都籠罩在解放軍陸基戰機、彈道飛彈、遠程火箭彈、大型無人機的有效打擊射程範圍之內，根本不需要再動用航母、派出寶貴的艦載機從事對地攻擊的「髒活」。

孫秉中說，今年6月台海兵推，「演習紅軍」對於航母的運用是將其部署在距台1000公里以外，堵住由橫須賀與關島方向前來的外軍介入，對台海戰場實施「戰略隔離」，而非直接參與對台灣的攻擊行動。