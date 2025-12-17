中共航母福建號成軍後首穿台海 顧立雄：無艦載機研判返上海做缺改

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國防部今（17）日上午公布中共航母福建號通過台灣海峽的監控畫面，由於此為福建號在11月成軍後首次穿越，引起注目。國防部長顧立雄今在立院表示，福建號上沒有艦載機，預判是要回到上海長興島做進一步缺改。

福建號通過台海。（圖／國防部提供）

國防部今早發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態，自昨晨至今晨6時，偵獲共機9架次、共艦7艘，持續在台海周邊活動。另外，國防部也公布，福建號航母在昨天也航經台灣海峽，並公布監控照片。

顧立雄今赴赴立法院外交國防委員會，報告台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形，備詢時，民進黨立委羅美玲問，福建號成軍後首度通過台灣海峽，有什麼異常的地方？對此，顧立雄回應，國軍有全程監控，根據照片，上面並沒有艦載機，預判是要回上海長興島，做進一步相關缺改，目前觀察沒有軍事行動。



