中共航母福建號成軍後首穿台海 顧立雄：無艦載機研判返上海做缺改
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
國防部今（17）日上午公布中共航母福建號通過台灣海峽的監控畫面，由於此為福建號在11月成軍後首次穿越，引起注目。國防部長顧立雄今在立院表示，福建號上沒有艦載機，預判是要回到上海長興島做進一步缺改。
國防部今早發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態，自昨晨至今晨6時，偵獲共機9架次、共艦7艘，持續在台海周邊活動。另外，國防部也公布，福建號航母在昨天也航經台灣海峽，並公布監控照片。
顧立雄今赴赴立法院外交國防委員會，報告台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形，備詢時，民進黨立委羅美玲問，福建號成軍後首度通過台灣海峽，有什麼異常的地方？對此，顧立雄回應，國軍有全程監控，根據照片，上面並沒有艦載機，預判是要回上海長興島，做進一步相關缺改，目前觀察沒有軍事行動。
更多FTNN新聞網報導
台南酒駕男撞死清潔員被起底是特約店家老闆 民眾黨台南黨部急發聲明回應了
二審逆轉效應：新竹藍白定於一尊 還造就高虹安成民眾黨第三顆太陽
軍購案燒到前朝 被爆向「馬桶廠商」買防彈設備 馬英九回應：我不要再當救援投手了
其他人也在看
中日軍機對峙 國防部：提高擦槍走火風險
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈，共軍軍機以雷達照射日機、遼寧號航艦演訓、與俄國轟炸機編隊演訓等手段向日本施壓。國防部警告，共軍不定期派遣戰機從事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
共艦徘徊日本周邊海域 戰機誇示「轟炸東京能力」中共軍演節奏改變 不再需要事件觸發！ 日本提史上最高防衛預算案 買飛彈、造太空軍｜全球聊天室｜#鏡新聞
北京持續以軍事行動對外施壓。除了航空母艦遼寧號編隊自12月初在日本西南諸島周邊活動，頻繁進行艦載機起降，甚至以殲-15戰機對日本F-15實施雷達照射，挑釁意味濃厚。中國與俄羅斯戰機也在日本周邊海域活動。 面對中共軍演常態化，日本也加速修訂防衛政策，編列「史上最高國防預算」，強化西南防禦、反擊能力與太空偵察體系，以因應第一島鏈日益升高的安全壓力。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 46
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 90
MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製
去年世界棒球12強扛起中華隊王牌先發的林昱珉，今年回到美職體系後表現遭遇瓶頸，權威數據網站《Fangraphs》近日分析亞歷桑納響尾蛇的前56大新秀，將他排在第35名，同時也點出，他目前最大的問題在於控球。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 171
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 36
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 26
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年
胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 51