中共航母福建號首航經台灣海峽！顧立雄曝目的：預判是回上海長興島缺改

記者詹宜庭／台北報導

中國第三艘航空母艦「福建號」11月在海南三亞正式入列成軍。國防部今（17日）公布，中共福建號(CV-18)航空母艦昨航經台灣海峽監控圖。國防部長顧立雄上午在外交及國防委員會中指出，國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。至於目前是否有任何軍事行動？顧立雄則說「目前觀察沒有」。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自昨早6時至今早6時止，偵獲共機9架次，其中逾越中線進入北部及西南空域5架次，另外有共艦7艘，持續在台海周邊活動；另中共福建號航空母艦於昨日航經台灣海峽，國防部也公開監控畫面。



立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。綠委羅美玲質詢時問及，福建號第一次經過台灣海峽，這次舉動有什麼異常的地方嗎？顧立雄表示，國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。羅美玲再問「目前沒有任何軍事行動嗎？」顧立雄則說「目前觀察沒有」。

