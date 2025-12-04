中共若侵台川普會協防嗎？賴清德曝一關鍵：台美關係堅如磐石

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，並於今(12/4)首播。針對台美關係，以及若中國侵台，美國總統川普協防台灣的可能性有多大時，賴總統表示，台美雖無正式邦交，但有《台灣關係法》和美國對台六項保證，數十年來美國都對台灣提供強力支持，雙方關係堅如磐石，川普上任後，台美合作不僅沒有中斷，還有增加趨勢，台美也會透過關稅談判，解決美國的貿易逆差，也深化台美之間經貿關係，強化雙方的友盟關係。

賴總統以視訊方式接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。

當被問到，賴總統在上周提到，台美關係堅若磐石，對此有多大信心，若中國入侵台灣，川普將有多大機會協防台灣？賴總統表示，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝前美國總統雷根當年所提出的對台灣六項保證。

賴總統指出，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

而在被問到如何看待俄烏戰爭發展及美國在當中所扮演的角色時，賴總統說，台灣和烏克蘭人民站在一起，我們非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。但是戰爭的結束，我們也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。



