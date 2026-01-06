中共藉美軍斬首馬杜羅進攻台灣？葛來儀：簡單來說「不會」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於美東時間1月5日在美國警方與緝毒局幹員押解下出庭。路透社



美軍近期突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛（Nicolás Maduro），外界擔憂共軍複製類似「斬首行動」應用在台灣。對此德國馬歇爾基金會（GMF）智庫印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）透過社群平台X表示：「簡短答案是：不會」。

葛來儀表示，華府對委內瑞拉的軍事打擊，以及對其領導人尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）的逮捕，確實為中國提供了一個機會，得以將美國描繪為霸凌小國的全球霸權。這有助於推進北京削弱美國在國際舞台上正當性的目標。

不過，葛來儀也指出，中國不太可能因此根本調整對台策略，北京不會將美國無視國際法的行為，視為中國對台動武的有用正當化依據。她認為，中國是在符合自身利益時才強調國際法與規範，否則便選擇忽視；中國一向將台灣視為內政問題，並不會將美國在委內瑞拉的行動進行過多類比。

葛來儀強調，委內瑞拉的行動並非中國接管台灣的藍圖，擒獲總統賴清德，並不太可能幫助北京實現「統一」。她表示，中國國家主席習近平對台政策，建立在自身的邏輯與戰略之上，不太可能受到近期美國行動或俄羅斯入侵烏克蘭等發展的影響。

葛來儀指出，正如美方發布的《中國軍力報告》，解放軍內部的貪腐問題與清洗行動，至少短期內正在削弱中國的軍事能力，包括以可接受的成本奪取並控制台灣的能力，因此北京轉向灰色地帶手段，試圖在台灣社會中製造絕望感，促使民眾最終屈服，盼在不付出成本的情況下實現統一。

葛來儀判斷，中國將盡一切努力保護在委內瑞拉的經濟與商業利益，但會設法避開美國總統川普（Donald Trump）的打擊焦點，特別是在一個地理距離遙遠、且並非北京核心利益所在的地區；尤其是在預計4月美中峰會前夕，屆時中國將推動美國讓步的清單中，很可能包含台灣議題。

