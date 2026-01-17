中共衛星火箭經台灣上空、無人機騷擾東沙海域 國防部發新聞稿譴責

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

國防部今（17）日發布兩則新聞稿，針對中共發射火箭搭載衛星經過台灣上空及中共監偵無人機進入東沙領空2事進行說明，並表示此挑釁行為已嚴重破壞區域和平穩定，勢必將受到譴責。

中共於昨日凌晨發射衛星火箭，該火箭飛行路徑經台灣中部，但高度位於大氣層外，對台灣無危害。（示意圖/unsplash）

國防部新聞稿指出，在今日凌晨12點56分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部，但高度位於大氣層外，對台灣並無危害，會運用聯合情監偵系統，掌握相關動態，並適切警戒與應處。

此外，國防部指出，國軍於今日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入臺灣西南空域活動，又在清晨5點40分許接近東沙並進入東沙島領空，其高度位於我防空武器射程外，經我軍以國際頻道廣播、警告，於5點48分時脫離領空。

國防部對中共此行為表達嚴正抗議，指出此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，國軍也會持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

