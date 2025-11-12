中共要抓捕沈伯洋 邱垂正批：對全體台灣人民的脅迫

陸委會主委邱垂正備詢前受訪。



重慶公安局欲對民進黨立委沈伯洋立案偵查，涉嫌從事分裂國家的行為，爾後央視又發布影片，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。對此，陸委會主委邱垂正表示，這是典型跨境鎮壓，不是針對沈伯洋個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫，呼籲朝野團結一心因應。

立法院內政委員會今（11/12）日邀請陸委會主委與海基會董事長吳豊山進行業務報告，邱垂正會前受訪時首先指出，這是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，守護台灣、反對中國併吞，引發對他個人的立案調查，這不是針對他個人，而是對台灣民眾的集體脅迫。

邱垂正呼籲，中共欲藉此威嚇和分化，朝野應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性團結在一起；不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心，國人應該對於被精準打擊的個案，協助他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇和分化得逞。

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，對台灣一點拘束力都沒有，政府會守護每一個國人的安全，他也要在其他國家的台灣人放心，其他民主國家都不會去引渡政治犯，也要呼籲國人赴中港澳要審慎評估，不要做非必要的旅行。

總統賴清德呼籲立法院國民黨籍的韓國瑜院長共同聲援。邱垂正表示，對於被中共懲罰的各行各業、國軍或國會議員，都應該保護他們的權益，這樣中共對台灣的恫嚇及分化就不會成功，也讓台灣更有韌性，也會努力來反擊中共對台的跨境鎮壓。

