中共要立陶宛恪守一中 外交部：霸凌洗腦行徑

記者吳典叡／臺北報導

針對中共「外交部」昨天聲稱，希望立陶宛回到恪守一中原則的立場。外交部今（7）日指出，所謂「一中原則」只是中共的片面立場，更凸顯中共強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

外交部指出，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。所謂「一中原則」只是中共的片面立場，國際社會許多國家並未承認中共對臺灣主權的主張，而中共一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

外交部表示，中共長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預臺灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

外交部說，臺灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。

外交部強調，我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。