中共解放軍今對台實施「聯合戰備警巡」 國防部嚴密監控
國防部今天（6日）表示，自今日下午14時30分起，陸續偵獲20架次中共各型主、輔戰機及無人機，假「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。
國防部表示，自1430時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
