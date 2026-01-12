中共解放軍去年演練登陸台灣 日媒曝衛星照示警：密切關注

中共去年底進行環台軍演。（圖／海巡署提供）





去年底中共解放軍對台進行圍島軍演，使得台海情勢持續受到國際關注，今（12）日有日本媒體爆料，去（2025）年夏季中國軍方疑似在廣東省外海，進行登陸聯合演習訓練，被視為中國透過軍民一體，提升登陸作戰能力的行動之一，日本政府也密切關注相關動態。

《讀賣新聞》透過分析衛星影像、船舶自動識別系統（AIS）航跡，發現去年7月16日廣東省汕尾市外海，有一艘「滾裝船」（RO-RO船），是一種可讓卡車等車輛在靠岸時自行上下的大型貨物船，除此之外，後方還有疑似11輛水陸兩用車，排成一列航行。

報導指出，水陸兩用車主要負責運送兵員與裝備，可自外海船舶出發，直接從沙灘等地登陸，專精中國安全保障的資深研究員小原凡司表示，不排除中國以登陸作戰為前提，在海上進行相關演習。

AIS資訊顯示，參與演習的滾裝船，疑似是由中國大型航運公司營運的「普陀島」，登記於中國北部、面向渤海的遼寧省大連市港口，平時主要定期往返於山東省煙台市之間。AIS資料顯示，該船於2025年7月8日自大連出港，11日通過台灣海峽，16日在汕尾市外海活動後開始北上，並於21日返回大連。

報導分析，中國已部署多支搭載大型移動式棧橋的船團，並與滾裝船等民間船舶進行軍民聯合的登陸訓練，為強化台灣侵攻時的登陸能力，中國軍方反覆動員民間船舶，實施近乎實戰的訓練，目標是取得多樣化的登陸作戰能力；日本政府已掌握此次聯合演習情況，相關人士表示，中國正致力於強化自海上投入戰力的能力，正密切關注其動向。

