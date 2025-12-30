中共解放軍圍台軍演衝擊航班 金門航線大亂近6千旅客受影響

▲中共解放軍圍台軍演衝擊航班金門航線大亂。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】中國解放軍東部戰區無預警發動圍台軍演，並在台北飛航情報區共7處啟動演訓區，30日進入第二天，實際影響也顯現出來，不僅華信航空、立榮航空發出公告將台灣往返馬祖航線全日取消，金門航線也在18時以前取消或延後。

依中國臨時發布的飛航公告，週二上午8時到晚間6時，在台北飛航情報區劃設7處臨時危險區，限制高度自地表到無限高，多條航路受阻。僅30日這一天自早上開始到晚間6時，台灣國際線857架次、超過10萬名旅客受影響，國內線取消金門68架次、馬祖16架次，約6000人行程受阻，金門也有旅客回不了台灣。

▲中國解放軍圍台軍演。

​據了解，最為受到影響的就是金門和馬祖等離島地區，航局表示，包括立榮、華信馬祖航線週二全取消，金門航線則在晚間6時前取消或延後；對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路因應。

就僅僅金馬地區保守估計就至少約6000多人行程受阻，有位今天早上到松山機場的台灣旅客，原本一家三口要去金門坐船到廈門，現在是無法成行了，他們說也不知道這樣的停飛是幾天？之後，既使可以正常飛行了，因為小三通的機票、船票這一年來都很緊張，這次一耽誤所有航班和乘客行程大亂，對金馬地區民眾和走小三通來往兩岸的民眾有響很大，極度不便。

有位住在金門的居民表示，真是太令人氣憤了！原本回一趟金門就不方便，這一次的解放軍演習更是糟糕。好玩的是，看看台北股市昨日軍演第一天還上漲，根本沒有多少民眾真心關注，這次解放軍演習是把台灣「圍島」了。

她表示，大陸解放軍演習針對的是台灣，演習範圍是「圍島」，可是最為直接受害、受影響的是金馬的居民。她看到賴清德說，「政府將以負責任態度應處，不升高衝突、不挑起爭端。」覺得更是可悲和好笑！

「政府將以負責任態度應處，不升高衝突、不挑起爭端。」這就是我們大有為的政府面對解放軍在台灣周邊5處海空域實施實彈射擊的應對？他賴清的前幾天說，中國沒有能力攻台，現在軍演了，他換個態度說，不升高衝突、不挑起爭端，都是「嘴砲」。

然後她看到台灣的電視新聞，報導大陸軍演的消息或影響的新聞也不多，各電視台報導最多的就是歲末各地的「跨年晚會」超級明星陣容，還有哪位韓流明星來了？或是韓日女星加入台灣啦啦隊，台灣真是「歌舞昇平」。

她說，她現在是真的相信，前一陣子台北市議員苗博雅說的「如果金門、馬祖遭中共入侵，現代戰爭，台灣本島仍可維持上班課」，因為台灣本島被圍島成這樣，台灣裡面依舊「歌照唱、舞照跳」，至於金門、馬祖飛行通不通？居民遊客是否受阻？真正關心的台灣人實在不多。（照片記者蔡叔涓翻拍）