中共解放軍持續擾台！一天內共機9架、共艦7艘活動 航空母艦航經臺海

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

國防部今（17）日公布中共解放軍臺海周邊海、空域動態。自中華民國114年12月16日（星期二）上午6時起，至12月17日（星期三）上午6時止，國軍共偵獲共機9架次及共艦7艘，持續在臺灣海峽周邊活動。

中共航空母艦「福建號」（CV-18）於昨日航經臺灣海峽。（圖／國防部提供）

國防部指出，偵獲的9架次共機中，有5架次逾越海峽中線，進入臺灣北部及西南空域。國軍已派遣任務機、艦，並運用岸置飛彈系統，全程嚴密監控與適切應處。

此外，中共航空母艦「福建號」（CV-18）於昨日航經臺灣海峽，國軍全程掌握其動態，並採取相應監控措施。

依據國防部公布之中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖顯示，16日07時25分至17日00時40分期間，於海峽中線以西及臺灣北部空域，偵獲主、輔戰機及無人機共8架次，其中4架次逾越中線；另於11時30分至16時40分，在西南空域偵獲無人機1架次。

國防部強調，面對中共軍機、艦頻繁擾台，國軍均能即時掌握、有效應處，確保國家安全與區域穩定。

