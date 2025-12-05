中共解放軍歲末冬操「百艦齊發」 張競：艦艇出港驗收對象是港勤支援單位

中共解放軍歲末冬操，研究解放軍學者張競表示，艦艇出港驗收對象是港勤支援單位。（資料照片／解放軍軍網）

中共解放軍即將在近日進行「歲末冬操」，甚至《路透社》指稱中共海軍會「百艦齊發」。曾被《俄羅斯衛星》網譽為台灣首屈一指的解放軍研究專家、中華戰略學會資深研究員張競今天（5日）指出，中共海軍的歲末冬操是各艦隊艦艇集中在特定時段，出港實施各不同層級基本演練，然後返港測試港內勤務支援作業能量，其中包括加油、加水、上彈以及補充各類補給品。

張競進一步指出，歲末冬操真正被操練驗收對象是港勤支援單位，其中包括各軍港油料庫、加水站、彈藥庫、主副食供應補給作業單位。

張競表示，其中最重要關鍵受測單位是負責協助艦艇裝卸精準制導武器之港勤支援單位，其中包括在碼頭吊掛反艦與防空導彈之吊車與運彈卡車組合作業，在導彈核潛艦舷側協助吊掛戰略導彈之吊掛作業駁船與導彈運輸駁船組合作業，危險品碼頭人力搬運與運彈卡車間之組合作業，現在更加上運用碼頭岸邊軌道上之起重吊車對航空母艦各類精準制導艦用與空用彈藥補給吊掛作業。

對於考評的重點項目，張競說，對於各類不同艦艇流體補給品補充作業與固體補給品補給吊掛作業都是分別考核與評鑑，靠泊整補、錨泊整補與水鼓繫留整補，更是分別加以測驗與考核。

張競認為，同時動員多艘艦艇出港與返港，其實更是在測驗考核軍港靠泊位置分配與整補需求能否適當安排，最後是否能否維持作業秩序，港內岸勤支援人力、車輛與作業機具調配能否符合效率滿足作戰支援與後勤補給需求。



