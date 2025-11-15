中共解放軍發布黃海17日軍演 15日即對台進行聯合戰備警巡擾台
中共解放軍今天（15日）發布將在17日在黃海部分海域進行實彈射擊後，國防部晚間並發布新聞稿指出，中共解放軍下午即對台展開「聯合戰備警巡」，出動26架次軍機擾台。
日本首相高市早苗，本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中日緊張升溫，不只中國外交部發布通告，提醒公民近期「暫勿前往日本」，中國江蘇省鹽城海事局亦發布航行警告，提醒11月17至19日，每天0時到24時，黃海中部部分海域將進行實彈射擊，提醒船隻禁止駛入。
國防部今天（15日）晚間表示，自1450時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
