中共解放軍突發動圍台軍演！民眾黨表譴責：停止破壞台海穩定的魯莽行徑

記者詹宜庭／台北報導

針對中共解放軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，民眾黨表達嚴正抗議與譴責。（圖／資料照）

針對中共解放軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，在台灣周邊劃設5個演習區，且明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。民眾黨表示，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推，呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

中國東部戰區突襲宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

廣告 廣告

民眾黨表示，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推，呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

更多三立新聞網報導

賴清德轟在野「一中同表」 黃國昌：國家悲哀！總統公然造謠抹黑人民

黃國昌戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網狂問侯友宜：誰吃冰的？

柯文哲開講污辱台灣人智商！許美華揭「唯一合理情況」：把小草當白痴

柯文哲1句話惹怒20年資深會計師 列3點怒轟「最爛政黨」：公然唬爛

