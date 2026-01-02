中共解放軍臺海周邊海、空域動態

其他人也在看
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 159
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 52
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 205
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 19 小時前 ・ 15
據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。這場演習在台...CTWANT ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台北市 / 綜合報導 解放軍正義使命2025演習，東部戰區今（31）日下午6點宣布演習已圓滿完成。不過，才一天時間國軍就偵獲77架次共機擾台，雙方也曝光監視F16以及殲10的畫面。另外，解放軍東部戰區美國跨黨派國會議員也發文挺台，其中參議院軍事委員會主席韋克爾喊話，全力支持特別國防預算，別再浪費時間了。東部戰區微博，31日再公布近一分鐘影片，在正義使命2025演習中，出動不少軍武，其中一個畫面，鎖定的正是台灣的F-16戰機，放大來看，明顯的馬拉道圖騰，機號疑似6655，屬花蓮空軍第五聯隊，國軍也發布照片，F-16監控中共殲10型機。以31日國軍公布的，中共解放軍進入台海，周邊空域活動圖，在東北區域10架擾台，海峽中線以西偵獲40架，8架逾越中線，南部區域27架，以這架F-16花蓮出發，掛上副油箱，可以守護全空域。不只空中，國軍出動最強戰車，要對抗中國環台演習，但軍演看似沒有畫下句點，因為根據中國軍網，昨（30）日發布文章，內容提及，解放軍東部戰區，繼續組織相關兵力，持續展開，正義使命2025演習，還強調軍演，最重要特點之一就是斬首，主要針對，台獨分裂勢力頭目的，重要形象目標，進行了模擬打擊。國台辦發言人張唅，解放軍有關軍事行動，是對台獨分裂勢力，和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權，和領土完整的正義必要之舉。共軍大規模軍事演習，美國跨黨派國會議員接連發文挺台。聯邦眾議員史坦頓表示，若中國認為升高軍事演習，能嚇阻美國對台支持，顯然誤判美國決心，另外參議院軍事委員會，主席韋克爾，提到美國必須加速生產，交付對台軍售的武器，並喊話台灣盟友，必須放下黨派分歧，立刻全力支持賴總統提出的，特別國防預算，不能再浪費時間了。立委(國)賴士葆說：「國防1.25兆，我們從來就沒有說要擋，但是我們要求，麻煩賴清德總統，來國會做報告，他一直不願意來。」立委(民)鍾佳濱說：「特別條例排入議程交付審議，你們到底支不支持，不支持就是擋特別條例，就是擋軍購，就是破壞國家安全。」就在藍綠各有想法下，中國擾台也還在進行中。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，針對中國官媒《央視》聲稱無人機近距離拍下台北101畫面一事，前立委蔡正元強調「照片絕對不是假的」，並進一步點出國安單位2大問題。蔡正元在《大新聞大爆卦》節目中指出，「質高量少」是中國此次軍演的2大特色，即軍事水平高、動員規模較少。蔡......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
美國五角大廈公告，洛克希德馬丁公司再獲得一份涉及對台軍售的合約，是55具配備在F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤IRST」莢艙，並強調該筆採購是為了滿足台灣的緊急作戰需求。剛好共軍東部戰區釋出剛結束的環台軍演中，疑似殲-20匿蹤戰機飛越恆春機場周邊空域畫面，軍事專家指出，IRST正是「反匿蹤」的殺手鐧。公視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
總統賴清德今天(1/1)發表新年談話，提到日前中國發動軍演，宣傳片中點名美對台軍售的海馬士火箭，總統表示這就顯示軍購項目，對於國防安全是必要的。總統更強調，台灣在國際中，是「負責任的良善力量」，各國也關注我們是否有自我防衛決心；如今面對中國軍事野心，「台灣沒有時間等待、更沒有時間內耗」。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 4
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 40
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 30
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 345
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 41
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，力拚二連霸的日本武士隊已進入備戰衝刺階段。總教練井端弘和近日接受日媒《...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 7
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19