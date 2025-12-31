中共解放軍臺海周邊海、空域動態

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，網上卻有人造謠「國防部長休假，由交通部長暫代」，國防部回應，相關謠言「匪夷所思」，國防部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。 國防部30日傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直呼「匪夷所思」並強調，國防部長顧立雄29日一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。 孫立方提到，中共在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則說：「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有

