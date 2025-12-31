中共解放軍臺海周邊海、空域動態

其他人也在看
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 22 小時前 ・ 207
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 20 小時前 ・ 87
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 271
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 107
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 1 天前 ・ 247
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 23 小時前 ・ 250
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線
根據《央視新聞》報導指出，中共東部戰區將在台灣周邊展開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。並於12月30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 25
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
國軍後備中心群組傳行政不中立？指揮部發聲
[NOWnews今日新聞]中國昨（30）日無預警發對環台軍演「正義使命2025」，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 4
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
圍台實彈軍演第2天！偵獲144共機艦 今年單日最多
解放軍東部戰區指出，這場代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習，是對「台獨勢力」以及外部干預勢力的警告。在軍演的第1天，解放軍動員了匿蹤戰機、無人機、驅逐艦以及飛彈發射系統。這一系列軍事行動，正值台海緊張局勢升高之際，此前華盛頓方面批准了1筆...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
中國今起圍台軍演！國防部成立應變中心：坐實中共就是最大的和平破壞者
中國文攻武嚇不斷，中國人民解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。對此，國防部今（29）日表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
航班大亂…旅行不便險理賠規則要留意
共軍軍事演習影響，12月30日航空交通配合空域管制進行調度，部分航線出現異動。產險業者指出，軍事演習導致的航班延誤或調整，是否能透過旅行不便險獲得理賠，仍須回歸保單條款判斷，多數保障項目並未涵蓋軍事演習所致的航班影響，但因而班機延誤4小時以上，只要符合理賠要件是可以理賠的。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
網上有人造謠部長請假！國防部打臉：顧立雄全程指導應對中共軍演
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，網上卻有人造謠「國防部長休假，由交通部長暫代」，國防部回應，相關謠言「匪夷所思」，國防部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。 國防部30日傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直呼「匪夷所思」並強調，國防部長顧立雄29日一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。 孫立方提到，中共在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則說：「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有新頭殼 ・ 28 分鐘前 ・ 2
中共宣布「正義使命-2025」軍演 國防部1分03秒影片：忘戰必危 有備自強
中共解放軍今(29)日無預警公布將展開「正義使命-2025」軍演，國防部表達強烈譴責，透露已成立應變中心，並依規派遣適切兵力執行立即備戰操演，也發布短片喊話，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。中共...華視 ・ 1 天前 ・ 1