中共解放軍進行火箭彈射擊 宣稱「全部命中」

中共解放軍在今（30）日早上九點發射火箭彈，並且將發射過程放在東部戰區微博視頻號上。

中共解放軍今天上午9點開始，針對其劃設的北部目標區進行實彈射擊。據瞭解，有一輛發射車搭載8枚火箭彈，朝海面射擊，中共方面宣稱「全部命中」。（葉柏毅報導）

我國防部30日表示，從上午9點起，共軍福建地區遠程火箭彈部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

大陸解放軍東部戰區則是在官方微博釋出演訓影片，可以看到大陸遠程火箭彈部隊在天未亮時，即投入整備，而在天亮之後進入發射陣地，揚起發射架後，朝天空射擊火箭彈，這些訓練用火箭彈皆落海，並未打擊任何標靶物體，不過共軍宣稱「全部命中」。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹在30日早上9點08分宣布，12月30日早上9點整，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。