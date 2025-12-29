中共解放軍首曝環台軍演畫面 嗆「奪權」：插翅難逃

中共解放軍東部戰區發軍演影片，嗆「插翅難逃」。（翻攝微博＠東部戰區）

中共宣布今（29日）起進行環台軍演「正義使命-2025」，解放軍東部戰區中午首公布軍演畫面，影片中在特別使用「紅色」覆蓋在台灣上，並標註進逼、奪權、阻逃字眼，恫嚇意味濃厚。

東部戰區所公布影片全長共1分10秒，可見包含中國戰機升空、軍艦開出，還有發射飛彈畫面，解放軍更在影片上將台灣用紅色填滿，寫下「進逼」「奪權」「阻逃」等文字，嗆說，「圍島進逼，奪取制權，精準尋殲，插翅難逃」。

東部戰區影片中屢屢強調奪權、阻逃等，恫嚇意味濃厚。（翻攝微博＠東部戰區）

另據解放軍微博「中國軍號」所公布演習影片，今解放軍上午出動驅護艦、殲轟機等，針對台灣以東海空域進行對海突襲、區域制空、搜潛反潛等演練，稱這檢驗了海空偕同「精準尋殲能力」。

我國國防部今上午強調，國軍已成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，轟中國行徑坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證「我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。

