中共評黎智英案：中國公民犯罪理應嚴懲

大陸外交部強調，黎智英是「中國公民」，反中亂港理應依法嚴懲。

大陸外交部今（9）日在被問到香港壹傳媒創辦人黎智英，遭判刑20年一事時指出，黎智英是中國公民，而且是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，行為已經嚴重衝擊一國兩制的原則底線，嚴重危害國家安全，理應受到法律嚴懲」。（葉柏毅報導）

在大陸外交部9日的例行記者會上，法新社記者提問，黎智英是英國公民，英國首相施凱爾訪中時，也曾向大陸國家主席習近平提及此案，美國總統川普此前也曾要求陸方釋放黎智英，大陸方面對黎智英的判決，有何評論時，大陸外交部發言人林劍首先更正了記者的說法，指黎智英是中國公民，同時也是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，理應受到法律的嚴懲。

廣告 廣告

對於外國領袖對黎智英案的關切，林劍指出，有關司法案件，純屬香港特區內部事務，中方敦促有關國家尊重中國的主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理，發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政。

林劍也說，香港是法治社會，特區司法機關依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全合情合理合法，不容他人置喙。