中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，除擔憂引起國際反彈，也意在警告韓美的核潛艦協議。
立法院外交國防委員會24日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。
對於共軍在黃海進行實彈演習，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中共此次演習僅是距岸30公里的火砲演習，卻稱可威脅到日本。之所以未進行真正能威脅到日本的演習，除了北京雖要恫嚇他國，但擔憂會引起周邊更大的反彈，因此藉由小規模演習來無限上綱，配合共艦航經九州南端大隅海峽，達到恫嚇目的。
蘇紫雲說，同時，中共此舉也意在警告韓國近期與美國達成的核潛艦協議。因此明對高市，暗對南韓，並且也能向國內展現沒有示弱的姿態，轉移內部經濟下行導致的民意壓力。
至於黃海演習對台灣的影響，蘇紫雲表示，雖然僅有間接影響，但東海、黃海、台海及南海組成的海上貿易生命線，基本上是四海聯動。因此共軍在黃海軍演，也是整體在推進中國版的印太戰略，是陸權國家走向海權的過程，還是能達成戰略槓桿，企圖阻隔台海孤立台灣。
蘇紫雲表示，北京目前已經面臨內憂外患的雙重困境，不只日本親美，韓國未來也會靠近美國，韓國的核動力潛艦可與美軍一同在南海巡弋；對內則面臨經濟下行社會問題形成的民意壓力鍋，因此中國對外必須不斷恫嚇轉移內部焦點，但這是一種政治毒品，每次的外交恫嚇，都將招致更大的反彈。
中共對日「複合式」施壓 國安局：凸顯「臺灣有事」非僅日中雙邊爭議
更多自由時報報導
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
賴總統點將》曾是最年輕的陸軍少將 劉暐欣中將升任八軍團指揮官
中科院建超大電磁測試廠明年就可用 以後拍不到軍艦出海測試雷達
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
其他人也在看
中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權
中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤日前在美國夏威夷舉行，中共海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號強調，中美一致認同磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。鏡報 ・ 8 小時前
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 16 小時前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 10 小時前
美最新研究報告 : 解放軍攻台會用「這4種」武器 中媒吐槽 : 放著福建艦不用?
[Newtalk新聞] 美中經濟安全審查委員會當地時間 18 日發佈2025年度報告，報告題目為《076 兩棲攻擊艦、殲-35 戰機…這些裝備被美國會報告點名用於攻台》。 在該文中，列舉了大陸一旦武力攻台，可能採用的主要武器裝備。分別是： 一 新型登陸艇。據演習測試，一定數量的該型登陸艇在一天之內可以卸載數百輛裝甲車，大幅提升登陸效率。 二 076 型兩棲攻擊艦服役以後，其上可以搭載戰機、直升機與無人機，有助於迅速奪取制空、制海權。 三 以殲-35A為代表的隱形戰機，既能支援兩棲登陸，也可在封鎖本島地區的行動中執行禁飛區任務。 四 民兵專業化能力的提升，有助其在衝突中執行關鍵任務。 076 型兩棲攻擊艦（又稱「玉蘭級」） 圖 來源 騰訊新聞網 對此，中國軍事專欄《止戈軍是我》今 ( 21 ) 日批評，經過仔細研究這份研究報告，可以看出，美國人根本沒有抓住問題的主線，他們也把攻台行動中大陸運用的進攻樣式想得太簡單。 《止戈軍是我》質問，解放軍的航母編隊、大量無人機和東風系列導彈，難道不用嗎？如果正如日本首相高市早苗所言「台灣有事，就是日本有事」，從而行使「集體自衛權」，那麼中國為了實施反新頭殼 ・ 1 天前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
軍方傳台美十月在關島聯合演訓 我陸戰隊部隊搭「玉山軍艦」前往
海軍22日在高雄新濱營區舉行營區開放活動，滿載排水量噸位達到10600噸的「玉山軍艦」（LPD-1401）開放民眾登艦參觀，成為矚目焦點，軍方內部則盛傳，「玉山軍艦」在今年10月曾載運海軍陸戰隊一整個營的兵力，陸戰隊是以全員丶全裝的規格，赴關島與美軍進行聯合訓練。自由時報 ・ 10 小時前
文大當代中國研討會陸學者視訊與會（2） (圖)
文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（螢幕右下）透過視訊與會。中央社 ・ 1 天前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 9 小時前
管中閔曝11年前北京APEC內幕 張志軍深夜突訪蕭萬長
下屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會明年11月深圳登場，北京方面公開表示，台灣如果想與會，必須遵守「一個中國」原則。曾參與3屆APEC的台灣大學前校長管中閔回憶，2014年出席北京APEC時，大陸未刻意打壓台灣，或有任何矮化言行，他還爆料時任國台辦主任張志軍，深夜突然造訪我方代表蕭萬長。中時新聞網 ・ 11 小時前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 10 小時前
主席高峰會談「藍白合」 盧秀燕：為國家帶來新契機
藍白19日舉行高峰會，這也是國民黨主席鄭麗文上任後首次正式與民眾黨主席會談，引發各界討論。台中市長盧秀燕今天表示，相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。中天新聞網 ・ 10 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 10 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 4 小時前
柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。中天新聞網 ・ 10 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 6 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 13 小時前