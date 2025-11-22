中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，除擔憂引起國際反彈，也意在警告韓美的核潛艦協議。

立法院外交國防委員會24日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

對於共軍在黃海進行實彈演習，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中共此次演習僅是距岸30公里的火砲演習，卻稱可威脅到日本。之所以未進行真正能威脅到日本的演習，除了北京雖要恫嚇他國，但擔憂會引起周邊更大的反彈，因此藉由小規模演習來無限上綱，配合共艦航經九州南端大隅海峽，達到恫嚇目的。

蘇紫雲說，同時，中共此舉也意在警告韓國近期與美國達成的核潛艦協議。因此明對高市，暗對南韓，並且也能向國內展現沒有示弱的姿態，轉移內部經濟下行導致的民意壓力。

至於黃海演習對台灣的影響，蘇紫雲表示，雖然僅有間接影響，但東海、黃海、台海及南海組成的海上貿易生命線，基本上是四海聯動。因此共軍在黃海軍演，也是整體在推進中國版的印太戰略，是陸權國家走向海權的過程，還是能達成戰略槓桿，企圖阻隔台海孤立台灣。

蘇紫雲表示，北京目前已經面臨內憂外患的雙重困境，不只日本親美，韓國未來也會靠近美國，韓國的核動力潛艦可與美軍一同在南海巡弋；對內則面臨經濟下行社會問題形成的民意壓力鍋，因此中國對外必須不斷恫嚇轉移內部焦點，但這是一種政治毒品，每次的外交恫嚇，都將招致更大的反彈。

中共對日「複合式」施壓 國安局：凸顯「臺灣有事」非僅日中雙邊爭議

