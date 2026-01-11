中共認知作戰目標不只台灣！ 歐美各國政府機構智庫皆發聲示警

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共長期進行認知作戰，不只針對台灣，目標也擴及全球民主陣營，歐盟、美國、瑞典、法國等各國重要政府機構及智庫，去年皆曾發布報告示警。

國安局今(11)日發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，統整去年國際政府機構及智庫示警中共認知戰威脅。

瑞典安全局(Swedish Security Service)去年3月曾發布《瑞典安全局年度評估報告 2024-2025》，指出中共運用情報蒐集及各式影響力操作，以干預他國決策程序。

廣告 廣告

歐盟對外事務部(EEAS)及美國國家情報總監辦公室(ODNI)去年3月分別發表《第三次外國資訊操弄與干預報告》及《2025年度威脅評估報告》，指出中共利用「龍橋」水軍及生成式AI技術，進行多語種資訊操弄，干擾民主國家輿論，以及中共擴大使用生成式AI工具，強化對全球影響力作戰。

美國范德比大學(Vanderbilt University)去年8月發表《中科天璣內部文件研究》指出，「中科天璣」利用AI技術生成機器人帳號，干預台灣2024年大選。

歐盟網路安全局(ENISA)去年10月發表《2025 網路威脅態勢報告》表示，中國「智譜 AI」公司在X等社群平台建立逾5000個機器人帳號，發布極化社會言論及「親中」敘事。

法國軍事學院戰略研究所(IRSEM)去年10月指出，中共大規模利用虛假網站遂行政治宣傳、認知戰；英國軍情五處(MI5)發布《年度威脅評估匯報》指出中共透過隱蔽、欺騙性手段，干擾英國公共輿論與政治決策。

澳洲戰略政策研究所(ASPI)分別於去年11月及12月，發布《假訊息正常化：中國轉向公開作戰》報告與《AI 增強型審查與監控報告》，指出中共利用大使館與官媒帳號推動虛假敘事，將假訊息「正常化」，且利用生成式AI與大語言模型，生成大規模政治宣傳內容。

國安局指出，多國於去年發布報告警示中共操弄資訊手法，顯示中共認知戰威脅已引發民主國家，高度關切，國安局將持續加強掌握蒐集中共對我國認知作戰手法樣態，除落實政府跨部會通報及應處機制外，並將與第三方事實查核機構、社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，以防制境外敵對勢力對我影響力作戰，維護國內純淨輿論環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

停砍年金新法 銓敘部：18萬退休公教替代率重審

館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席

中共鎖定疑美、疑軍加強認知戰炒作 國安去年查獲231萬餘則爭議訊息

