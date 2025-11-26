中共認知作戰！傳謝長廷「拿珠寶賄賂高市」 事實查核中心曝真相

網傳總統府資政謝長廷賄賂高市早苗，台灣事實查核中心曝光真相。（AP）

日本首相高市早苗提出「台灣有事論」引發中國不滿。台灣國安單位掌握，網傳「暗網洩露郵件，日本首相高市早苗出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂」的說法，為中國網軍及官媒的協同操作，初判出自中國解放軍訊息支援部隊系統。對此，台灣事實查核中心發布查核結果，曝光真相，警政單位及調查局也立即立案偵辦。

據國安單位掌握，暗網論壇「DARK FORUMS」在23日出現一篇宣稱掌握日本首相高市早苗在出任總務大臣期間，收受總統府資政謝長廷數百萬珠寶賄賂的郵件內容，要求高市早苗即刻請辭。暗網內容貼出後，中國指揮網軍、官媒聯手洗版抹黑，意圖挑撥台日關係，轉移中國對日問題騎虎難下的窘境，由於此案出現中國網軍及官媒的高度協同操作，警政單位及調查局在發現後立即立案偵辦。

廣告 廣告

網傳總統府資政謝長廷用百萬珠寶賄絡高市早苗。(翻攝自台灣事實查核中心)

事實查核中心指出，該傳言最初出現在海外匿名論壇，由一名帳號僅建立三天的使用者發布貼文，該論壇註冊無需身分驗證，並提供外部下載連結，但未交代檔案來源，也未提出任何可供查證的資料，可信度存疑。

同時，事實查核中心也邀請日語教師協助檢視網傳貼文所附的郵件內容。經分析，文件中出現多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差等不符合日語母語者習慣的問題，與日本官方或國會辦公室的書信體例差距甚大，如使用不自然的辦公室稱呼、詞語語用不當、句子結構生硬，以及不符合日本行政體系書面用語規範的敬語表達。除語言破綻外，事實查核中心也檢索《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體，均無出現網傳的報導內容。

事實查核中心指出，網傳所附郵件出現多處用語破綻。(翻攝自台灣事實查核中心)

事實查核中心補充，過去也曾多次出現類似的外語「爆料文件」，通常會以外語形式呈現，再配上中文說明，讓不熟悉原語言的民眾信以為真，不過這類文件常出現語言錯誤或格式破綻，過去多起案例經過查核，皆證實內容不實，並非由母語者撰寫，包含先前流傳的國際協議偽造文件及外交遊說文件等。





更多《鏡新聞》報導

習近平致電川普提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

中國不滿「台灣有事」言論狀告聯合國 日本回函：與事實不符

川習通話後急電高市 日媒：傳將說明「台灣問題」對話內容