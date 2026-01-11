中共認知作戰 國安局曝光操作手法報告
[NOWnews今日新聞] 國安局今（11）日公布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，報告指出，中共黨政軍系統設定爭訊敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍集團等協力組織，運用5大手法對我國目標受眾傳散爭議訊息。2025年，國安情報團隊查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭訊；全年通報政府相關部門計3,200餘則爭訊，俾利政府即時應處中共對我認知戰操作。
國安局指出，中共持續對台進行認知作戰，選擇我國重要時事加強炒作，期達到「激化我國內部對立」、「削弱國人抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標。本局近完成「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，期使國人進一步瞭解中共影響力行動對民主社會之危害。
國安局說，中共黨政軍系統設定爭訊敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍集團等協力組織，運用以下5大手法，對我國目標受眾傳散爭議訊息（下稱爭訊）。一，在「透過數據分析社情動態」方面，中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」、「美亞柏科」、「沃民高新」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、民意代表與意見領袖的基本個資、人際網絡，以及對中共立場，並彙整我國選舉期間民調數據、網路聲量等資訊，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。
國安局續指，二，在「建置多元管道投放爭訊」方面，中共中宣部、公安部透由「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並在Threads及X等平台，設立軟性議題發文帳號，伺機發布政治類貼文，意圖影響國人認知。
國安局再指，三，在「利用異常帳號滲透輿論」方面，中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平台進行影響力活動；另中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司，建立網民資料庫，並開發帳號自動化群控程式，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。
國安局也說，四，在「運用AI生成擬真影音」方面，「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能，以產製傳散各類型爭訊。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘吸不知情台灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭訊之真實度。
國安局最後指出，五，在「進行網駭盜用國人帳號」方面，中共於2025年4月對台軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入24浬線」等不實爭訊。
國安局分析，2025年，國安情報團隊查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭訊；全年通報政府相關部門計3,200餘則爭訊，俾利政府即時應處中共對我認知戰操作。
國安局說，美國、歐盟、澳大利亞、法國等國重要政府機構及智庫，均發布報告警示中共操弄資訊手法及相關威脅。我國身處國際反制中共認知作戰最前線，本局2025年已與國際友盟召開80餘場安全對話及專案會議，期拓展全球民主社群反制認知戰之合作網絡。
國安局強調，將持續加強掌蒐中共對我國認知作戰手法樣態，落實政府跨部會通報及應處機制，並與第三方事實查核機構、社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，防制境外敵對勢力對我影響力作戰，以維護國內純淨輿論環境。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
114年下半年租金統計出爐 內政部：全國租金總價中位數為8500元
卓榮泰籲盡快審總預算 許宇甄反嗆：是要陪政院審一份違法預算？
免費營養午餐縣市有望再+1 張嘉郡：當選雲林縣長後全力推動
其他人也在看
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 93
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 2 小時前 ・ 11
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 23 小時前 ・ 679
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 202
CPB》林益全棒打張喜凱成勝打 單場2支二壘打、4打點獲單場MVP
「神全」林益全轉往中國城市棒球聯賽(CPB），加入上海正大龍，對厦門海豚火力全開，單場2支二壘安打，包辦4分打點，率隊以5比0贏球，獲選單場MVP，且賽後接受訪問。此役比賽焦點都跟台灣選手有關，勝投是曾效力甲組成棒台壽霸龍的陳泓志，敗投則是前職棒球員張喜凱。TSNA ・ 10 小時前 ・ 4
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 35
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 4
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 22 小時前 ・ 96
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動 韓客戶致歉曝實情
韓國宣布廢止紙本入境卡，2025年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈。近日科技專家許美華分享，台灣半導體高管因此事拒絕赴韓出差開會並直白向韓國客戶透露原因，獲得一封很長、用字溫暖的回信表達敬意，並曝光當地實況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 77
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走
[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 98