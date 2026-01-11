中共認知戰入侵PTT傳播「愛支病」！國安局曝5大手法：狂洗180組平台、231萬條爭訊

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國安局今(1/11)表示，中共黨政軍持續運用5大手法，透過180種網路平台，對我國受眾傳散爭議訊息，其中也包括在去年4月中共對台軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，透過外國伺服器跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」等不實爭訊，而去年也查獲4.5萬組異常帳號、231.4萬則爭訊。

國台辦發言人陳斌華，資料照，翻攝YT台海時刻

國安局發布新聞稿指出，中共持續對台進行認知作戰，選擇我國重要時事加強炒作，期達到「激化我國內部對立」、「削弱國人抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標。

國安局說明，中共黨政軍系統設定爭訊敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍集團等協力組織，運用以下5大手法，對我國目標受眾傳散爭議訊息：

1.透過數據分析社情動態：中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」、「美亞柏科」、「沃民高新」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、民意代表與意見領袖的基本個資、人際網絡，以及對中共立場，並彙整我國選舉期間民調數據、網路聲量等資訊，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。

2.建置多元管道投放爭訊：中共中宣部、公安部透由「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並在Threads及X等平臺，設立軟性議題發文帳號，伺機發布政治類貼文，意圖影響國人認知。

3.利用異常帳號滲透輿論：中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平台進行影響力活動；另中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司，建立網民資料庫，並開發帳號自動化群控程式，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

4.運用AI生成擬真影音：「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能，以產製傳散各類型爭訊。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘吸不知情台灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭訊之真實度。

5.網駭盜用國人帳號：中共於2025年4月對台軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入24浬線」等不實爭訊。

國安局表示，國安情報團隊去年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭訊；全年通報政府相關部門計3200餘則爭訊，而美國、歐盟、澳大利亞、法國等國重要政府機構及智庫，均發布報告警示中共操弄資訊手法及相關威脅。

國安局指出，去年已與國際友盟，召開80餘場安全對話及專案會議，期拓展全球民主社群反制認知戰之合作網絡，未來將持續加強掌蒐中共對我國認知作戰手法樣態，適時揭露並下架不實網路資訊，防制境外敵對勢力對我影響力作戰，維護國內純淨輿論環境。

