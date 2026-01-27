中共謠言滿天飛! 傳元老朱鎔基、胡錦濤死訊、還傳習遭張又俠「反殺」

中共軍委副主席張又俠（左）與總參謀長劉振立（右）傳出被捕消息後，中共內部便傳出多個驚人謠言。 圖：翻攝自@whyyoutouzhele

[Newtalk新聞] 隨著中共軍委副主席張又俠與總參謀長劉振立傳出被捕消息，中共內部隨即爆發一連串真假難辨的驚人傳聞。根據社群平台 X 帳號「lovelycake」與多方消息整理，目前流傳最廣的四大異動包括：中共元老朱鎔基與胡錦濤雙雙離世、張又俠成功「反殺」導致習近平躲入地堡，以及習近平正大舉整肅軍方、密謀打造「秦城監獄二號」以收容數千名落馬軍官。不過，以上消息均未獲得任何官方證實。

外界瘋傳 98 歲的朱鎔基與 83 歲的胡錦濤相繼去世。圖為中國前總理朱鎔基。 圖：翻攝自 X@蔡慎坤

針對外界瘋傳 98 歲的朱鎔基與 83 歲的胡錦濤相繼去世，中國時事評論員蔡慎坤指出，這類等級的領導人死訊是「瞞不住的」。蔡慎坤分析，胡錦濤雖患有帕金森氏症，但在頂級醫療保健下，不至於突然惡化；而朱鎔基雖早已機能衰竭，但他能否「續命」往往取決於家屬意願與現任領導人的政治考量。

蔡慎坤分析，胡錦濤雖患有帕金森氏症，但在頂級醫療保健下，不至於突然惡化。 圖：翻攝自 X@蔡慎坤

蔡慎坤強調，他在衛生系統相關基金會工作近十年的經驗指出，黨國領導人即便成為植物人，只要家屬不拔管，靠醫療儀器「再活十年八載的有一大堆」。他斷言，除非黨中央已商妥訃告內容並下令拔管，否則不會有外界所傳的「祕不發喪」情況，目前的版本多為大同小異的舊傳聞。

此外，前中國人民解放軍總後勤部部長廖錫龍也於近期傳出「因病去世」的消息。X 推主「蔡慎坤」指出，廖錫龍是張又俠十分敬重的「老首長」之一，推測其死因可能與張又俠落馬與兒子、胞弟遭不明人士拘捕等事件有關，「他很可能是被激烈的政治鬥爭『嚇死』的」。

網傳張又俠（左）已突破控制進行「反殺」，迫使習近平（右）緊急躲入地下指揮部。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

政變傳聞則更為驚心動魄。根據 X 帳號「lovelycake」彙整的荒誕傳言顯示，北京傳出張又俠已突破控制進行「反殺」，迫使習近平緊急躲入地下指揮部。與此同時，相關爆料消息指稱，習近平正以雷霆手段清洗軍方，因被捕軍官人數過多，原有的秦城監獄已不敷使用，當局正趕工擴建「秦城二號」以收押這批軍中將領。

儘管尚未有官方消息證實中國北京的真實情況，但多方消息仍持續建議民眾減少前往長安街等靠近中南海國家主席辦公室的敏感區域，「大規模部隊嘩變隨時可能發生，中共隨時可能變天」。

