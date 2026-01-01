中共謬論不符臺海現狀與事實 外交部嚴正駁斥

記者吳典叡／臺北報導

針對中共「外交部」妄稱多國支持軍演等謬論，外交部今（1）日指出，中共軍演既不符合臺海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，除予以嚴正駁斥外；並重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，唯有臺灣人民有權利決定臺灣的前途，中共無權置喙。

對於中共「外交部」在昨日例行記者會中，妄稱數十個國家以各種形式表達對中共軍演的支持、中共反對部分國家或機構對軍演表達嚴重關切等謬論，既不符合臺海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，外交部予以嚴正駁斥。

廣告 廣告

外交部重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有臺灣人民有權利決定臺灣的前途，中共無權置喙。

外交部表示，中共近日在臺灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則、再次片面破壞臺海現狀，並嚴重影響臺海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅臺灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己。任何扈從中共非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

外交部說，感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調臺海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變臺海現狀，再次證明臺灣「德不孤，必有鄰」。

外交部呼籲國際社會持續支持民主臺灣，共同維護臺海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪臺，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定，做出積極正面的貢獻。