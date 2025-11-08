中共讚吳石「密使一號」3大共諜戶籍卡曝光
[NOWnews今日新聞] 吳石被中共譽「密使一號」南京檔案館公開3大共諜戶籍卡
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。事實上，吳石是中國熱播劇《沉默的榮耀》的原型人物，被譽為「密使一號」，南京檔案館也公開吳石、陳寶倉、聶曦等三名「隱蔽戰線烈士」及家人的戶籍卡。
綜合新華社、南京日報等中媒報導，吳石、陳寶倉、聶曦是隱蔽戰線上的英雄，也是熱播劇《沉默的榮耀》的原型人物。南京市檔案館工作人員表示，電視劇播出後，在館藏的南京解放前夕戶籍檔案中查詢3位英烈的戶籍卡檔案，通過姓名、籍貫、任職單位等多維度交叉比對，最終找到了他們及家人的戶籍卡，「這些戶籍卡是吳石將軍和陳寶倉、聶曦烈士在南京留下的生活印記，為研究他們的活動軌跡提供了無可替代的實物支撐。」
此次公開的戶籍卡均形成於1946年至1948年間，屬南京解放前夕戶籍登記檔案。吳石的戶籍卡明確標注其當時50歲，服務處所為「國防部史料局」，業別為「局長」，住址登記為湖北路翠琅村1號；陳寶倉的戶籍卡顯示其48歲，服務處所為國防部，住所為豐富路342號；聶曦的戶籍卡詳細記錄了其年齡29歲，服務處所為國防部史料局”，住所在炮標。3張戶籍卡均粘貼有當年的照片，成為還原英烈隱秘歲月的直觀物證。
檔案館也查到吳石的妻子王碧奎、長子吳美成、次子吳韶成、么子吳健成、長女吳蘭成、次女吳學成、陳寶倉的妻子陳師文通、女兒陳禹芳、聶曦的妻子高申、女兒聶欽、兄弟聶磊等人的戶籍卡。
新華社報導稱，吳石、陳寶倉、聶曦均為1949年赴台執行秘密情報任務的革命英烈。其中，吳石以「國防部參謀次長」身份潛伏，被譽為「密使一號」，搜集的台灣戰略防禦情報可為解放軍渡海作戰提供重要參考。
陳寶倉作為保定軍校高才生，長期在敵營核心開展統戰與情報工作。聶曦則以副官身份協助二人搭建情報傳遞網路。3人於1950年因叛徒出賣壯烈犧牲。
