中共趁春節搞統戰！僑委會揭中國威脅北美、非洲僑團「禁邀我官員」

僑委會副委員長李妍慧今(29)日表示，中國統戰大外宣無時無刻不在，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕農曆春節將至，中國過往曾於春節時分在海外發放「新春暖心包」，企圖達到文化統戰目的。對此，僑委會副委員長李妍慧今(29)日表示，雖然今年目前尚未聽到有暖心包消息，但中國統戰大外宣無時無刻不在，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑臺商穩健發展布局全球之具體策略及措施」，併請衛福部列席，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢關切中共春節會發放的「新春暖心包」。

李妍慧表示，目前尚未聽到今年暖心包消息，但不代表沒有；中國統戰大外宣無時無刻不在，依最近接收到的僑情，非洲、北美都傳出中國駐館干擾威脅，要求僑團在過年期間不得邀請我方駐處長官出席活動，藉此打壓士氣。

李妍慧指出，海外僑團在第一線遇到中國統戰滲透的威脅，對全社會防衛韌性的因應相當重要，僑委會去年辦理僑務會議時，即推動全社會防衛韌性，讓全球僑務委員推演因應認知作戰、攻擊或滲透的方式，加強僑團垂直與橫向聯繫。

李妍慧進一步說明，僑務委員回到僑居國後，已在多地陸續辦理防衛韌性座談，今年也將辦理僑生防衛意識工作坊、海外商會幹部培訓等，透過系統性傳播，讓僑界對中國認知作戰威脅、假訊息、網路駭客、AI深偽技術等新興科技建立警覺。

