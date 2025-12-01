中共超扯！疑挾怨封殺濱崎步 陳其邁轟不可取：歡迎來高雄高唱

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，讓中國與日本的關係緊張，日本天后級歌手濱崎步原定11月29日在上海舉辦演唱會，卻在開唱前一天臨時被通知因「不可抗力因素」取消，讓她對著1.4萬個空座位「孤單開唱」，讓全球粉絲不捨，甚至有網友敲碗要高雄邀請濱崎步來開演唱會。對此，高雄市長陳其邁今（1）日回應，自己也是濱崎步的粉絲，當然非常歡迎她來，並砲轟中國這種粗暴方式非常不可取。





今早10時02分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。記者提問，濱崎步在上海的演唱會被取消，很多網友敲碗邀請她來高雄開唱？

對此，陳其邁回應，他個人是超喜歡濱崎步，因為她非常有自己的風格，台灣也有非常多的歌迷；演唱會應該是在一種自由的氣氛，才會有蓬勃發展的演唱會，包括像非常多的天團都來到高雄。

他強調，大家不僅歡迎更多的天團，或像是濱崎步等非常傑出國際知名藝人能來到高雄，也非常鼓勵多元文化，所以濱崎步能否來開唱，也要看她個人的時間是不是可以配合，「我個人是非常喜歡她，當然也非常歡迎她來」。

記者追問，中國與日本的政治關係，是否才讓中國對濱崎步做出這樣的限制？對此，陳其邁則說，演唱會藝術文化不應該受到政治的干預，讓他們能夠自由的表現，當然才會有更蓬勃演唱會，「如果用這種粗暴方式，我覺得是非常不可取的」。





