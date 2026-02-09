中共越打壓、高市人氣越高！日資深媒體人：給習近平的民主課
國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗率領自民黨在這次眾議院大選中大獲全勝，政權不僅穩住，還進一步擴大優勢。外界關注高市鞏固執政地位之後，日本外交路線是否出現變化，尤其是日中關係與台日關係的未來走向。三立特派團隊柯雅涵、曾建勳在東京專訪資深媒體人野島剛，帶回最新的選後分析。
高市超乎預期大勝背後意義？
日本執政聯盟在本次眾議院選舉中取得遠超預期的壓倒性勝利，連政治專家都跌破眼鏡。日本資深媒體人野島剛指出：「第一次一個政黨獲得那麼多的席次 執政聯盟遠遠超過2/3 ，『高市時代』來臨是真的有感受到，她獲得的權力很龐大。」
野島指出，高市成立的時候還是比較弱的政府，較沒有自己的派系基礎，「黨內大老都想拉她下來」；然而， 這次解散改變所有不利的環境，甚至比她的政治師傅安倍時代的勢力還大。野島說：「未來兩年三年，高市的政治基礎不會被動搖，甚至首相願景都會被寫進歷史。」
他表示，這次很多黨內年輕人靠著高市當選，靠著她當選的議員們一定會為高市說話，本來沒有派系跟黨內基礎的高市，未來就不用被麻生太郎等黨內長老框住。
這次選舉對在野聯盟及其他小黨的警訊?
野島指出，日本政黨分保守派跟自由派兩種，這次包括立憲、共產等等幾乎都是崩潰的狀態，「整個日本政治的保守化是明顯的，高市也是保守派的政治人物」。
野島分析指出，高市立場為「親美反中」，在先前挺台言論一出後，中國便猛力抨擊高市，「本來都是自由派在批評高市造成日本環境不穩定，但這種批評已經被選民否決了，高市某程度抗中的政策也是被選民支持」。
「給習近平的民主課」
對於日中關係，野島認為未來幾年應該都不會改進，因為中國不會妥協；他也強調，中國長期對高市的批評與施壓，反而在部分日本選民中形成反效果，使社會凝聚力提高，「（這就像」給習近平上了一堂民主課的感覺，日本70%至80%對中國較無好感，中國用不合理的話來攻擊我們時，民眾反而更團結。）
野島表示，這次中國看到日本選情 一定不是滋味，因為以前以為施壓可以改變日本政策，但這次感覺無法改變，「 雖然中國對高市的攻擊可能會繼續下去 但感覺不會像以前那樣強烈批評。」
台日可望升溫 外交操作將趨低調
在台日關係方面，野島抱持樂觀態度，因為「整個日本對台政策 對賴政府來說可以說是非常歡迎的情況，因為目前民進黨賴政府也重視跟高市的關係，某種程度這次選舉對台灣也是一個加分普遍持較為樂觀看法。」
不過，野島指出，日本目前面臨複雜外交環境，包括美國政局變動、北韓問題及中國壓力等因素，高市短期內可能採取較低調的對外姿態，以避免激化區域緊張。尤其在選舉大勝後，高市已展現謹慎態度，優先處理國內政策與經濟議題。
國會優勢擴大易推政策
野島指出，由於執政聯盟在眾議院取得三分之二以上席次，未來法案推動將更為順利。依日本憲政制度，即使參議院否決法案，眾議院仍可再次表決通過，因此政府在安保政策、外國人政策等領域將具備更高政策執行力。
然而，在修憲議題上，由於參議院仍未完全掌握多數，短期內實現修憲仍存在政治門檻，可能需觀察兩年後參議院選舉結果。
勞動力與外國人政策面臨平衡考驗
在外國人政策方面，野島分析指出，自民黨長期重視企業需求，日本企業因缺工問題普遍支持放寬勞動力市場。但近年部分民眾對外國遊客及外國人行為的不滿情緒上升，高市政府也提出加強管理的政策方向。
野島說：「高市也是利用民眾感情，說要管好外國人，這也是他的政策；但如果管太嚴，需要的人都不來日本，這部分就要平衡。」他表示，日本勞動人口減少，跟台灣一樣缺工，須請外國人來補人力，尤其大企業有強烈需求，「所以高市需要找到有平衡點的外國人政策」。
短期需推台日半導體合作
對於高市提出的經濟戰略，包括稀土開發、AI與半導體產業投資，以及降低對中國供應鏈依賴等目標，野島認為短期內難以見效，「這些事情需要很多時間的投資、開發技術和培訓才能實現。短期內，例如高市做了三年五年首相，這些指標起碼他要開始做、往這個方向走，而這個方向就是『國家日本主義』的方向，日本要確保經濟安全，不想被中國每次都威脅，用稀土教訓你。」
而對於半導體產業，野島認為短期內日本要跟台灣合作，借重台灣能力來發展日本半導體產業，「高市也希望政府有更多投資，但短期內不容易，那這部分台日合作是需要的。」
年輕選民轉向成關鍵 促自民黨改革
野島指出，這次選舉更接近「高市個人的勝利」，而非單純自民黨的勝利。過去自民黨選民結構偏向高齡族群，但本次選舉中，年輕選民與無黨派選民明顯轉向支持高市，她社群媒體影響力與形象塑造被視為重要因素。
野島分析認為，這一變化也迫使自民黨重新思考世代交替與政黨改革方向，「自民黨也會擔心，如果沒有高市怎麼辦，那又要輸給其他黨。所以這次也是讓自民黨了解，老人支配政治的時代已經過去了，需要領導的更新，這些對自民黨來說是整個黨改革的機會，高市在這部分的貢獻很大。」
