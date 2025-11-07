中共跨國打壓 紐約獨立電影節喊卡 朱日坤專訪談心境

由中國電影導演朱日坤規劃的「中國獨立電影節」，原訂本週末在美國紐約登場，卻因中共跨國打壓，被迫取消。朱日坤表示，沒想過在紐約舉辦電影節，也會發生這種情況，但他不會感到絕望，這個活動因為被打壓而獲得巨大的關注，相信能喚醒很多人，正是因為受到打壓，才需要為這些事情做更多的工作。

想辦法聯絡上你 跨國全方位恐嚇

紐約首屆「中國獨立電影節」原本要在美東時間11月8日到15日舉行，但從主辦方、參展導演，到志工，幾乎人人都受到騷擾。主辦人朱日坤在10月29日接到父親從中國打來的電話，勸他「不要在外面做對國家不好的事」；而準備從中國飛到紐約參加電影節的10多位導演，以及海外的參展導演，不是自己收到威脅信，就是他們的家人接到恐嚇訊息，要他們不要參加電影節，甚至在北京協助朱日坤處理雜務的助理也遭警告，因而讓朱日坤決定宣布取消電影節活動。

朱日坤：『(原音)有的是聯繫他們，比如說有個導演，他在美國，他以前在中國的單位就給他打電話，就他的中國的領導給他打電話，這是某一種；有種比如說你在大學教書，他就給他大學發信件，就說這個導演或這個學者你不能來參加這個活動。』

朱日坤接受央廣記者專訪，他表示，如果是針對他自己的電影，也許他還可以抵擋這股壓力，但現在是他邀請的導演、嘉賓和其他人遭受騷擾，為了顧及所有人，才讓他決定停辦電影節。

他說，確信這不是個簡單的行動，應該是利用中共的力量，不僅在中國，在每個國家都能發動，去找到任何地方的人，令他難以想像。

朱日坤：『(原音)他已經是無限擴大了，這個東西太可怕了，我確實都有一種很恐慌的感覺，就是我都不知道我做了什麼事情值得引起這麼大、這麼嚴重的關注，它是空前的，而且這麼多人來，你沒法採訪他們，他們也不會給你任何別的具體的理由，那它就變成一個特別恐怖的現象。』

選片不設限 看見社會真實有助相互理解

朱日坤坦言，沒想過會發生這樣的事，尤其是在美國紐約這樣高度自由的資本主義社會，藝文活動非常多，通常要擔心的是有沒有人來看片子，而不必顧慮選的片子會不會敏感，他完全沒想到，這個電影節受到巨大的關注恰恰是因為被打壓。

這次的中國獨立電影節本來將放映45部片，朱日坤表示，所謂「獨立」的意義就是自己不做事先的審查，所以他不會自我設限，更何況他也不覺得這些參展的片子能敏感到哪裡去。

朱日坤：『(原音)我們影片的範圍是特別廣的，我個人倒不是給它做一個政治上的定義，但是我們的影片一共有45部，有劇情、紀錄、動畫、實驗，各種類型的電影，它的題材從中國普通人的生活到，這種虛構的動畫片、到女性主義題材，到關於比如說有新疆民族青少年的生活，他們的成長，也包括有香港的主題，也包含在海外的中國人拍的電影，所以它其實不是某一個專門的主題。』

片單中，也包括香港導演梁思眾與李成琳的香港抗爭運動紀錄片《血在燒》。旅居台灣的香港藝術家黃國才指出，中國的舉報文化有如黑社會的運作，不單是針對導演或參與人士，還恐嚇家人，施壓他們停止參加活動，而非透過法律。他說，中國有著政治、經濟、社會等各種問題，還有販賣器官等情況，所以他們不想把這些真相讓外國人知道，於是跨國鎮壓這些在海外舉辦的電影節。

朱日坤則提到，中共可能害怕面對真實，但讓大家看見真實，其實有助於彼此溝通。朱日坤：『(原音)我倒不覺得真實是有害處，而是說我們真實的東西，其實恰恰讓我們不管是中國人、美國人都去真正了解我們的這個社會、這個世界，然後能夠幫助到大家的理解和溝通。』

「很成功」才會被打壓 朱日坤：從不絕望

黃國才表示，中共的「紅線」不試過不知道底線在哪，他鼓勵朱日坤，不斷運用創意舉辦相關活動。黃國才：『(原音)他們「追上來」代表他們害怕，他們打壓你，這是你的成功。所以，一方面很可惜不可以展出，但是一方面也要為這個高興，因為你做對了，做對的事，所以他們害怕才會攻擊你，所以不斷用自己的創意，一定可以讓他們「追不上來」。』

朱日坤則說，他不會因為這件事而感到絕望，他從來都不絕望，而且這些事情發生後，有很多人非常支持他，甚至邀請他以後去其他城市演講或策展，所以他認為，這一切不一定純粹是個壞事情，而且正因為會受到打壓，才需要持續在這個領域發展，做更多的工作。