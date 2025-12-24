中共跨境懸賞2台人 涉操控多國籍船隻向中國走私凍品

威海市公安局通緝懸賞2名台灣人。（翻攝自威海公安網站）

中國山東省威海市公安局於今（24日）發布正式懸賞通告，點名兩名台灣居民簡文昇與陳順進，北京當局指控兩人為首的犯罪團體，涉嫌操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向中國境內非法走私凍品。威海公安表示，現已依法對兩人展開懸賞追捕，舉報線索者最高可獲得人民幣25萬元（約新台幣112萬元）的獎勵。

根據「威海公安」官方微信公眾號披露，這起案件起源於2025年6月，威海公安局偵辦劉某某等7名「宏泰58號」中國籍船員的走私案時，深入調查發現幕後核心是由簡文昇、陳順進兩名台籍人士所操控。中共官媒通報稱，該團體利用多哥籍船隻作為掩護，建立長期的走私鏈條，將大量未經檢驗的凍品運往中國。

威海公安進一步調查指出，簡文昇與陳順進並非初犯，兩人早在2014年就曾因涉嫌「走私廢物罪」，遭福建漳州海關緝私分局列入網上追逃名單，顯示兩人在兩岸跨境走私領域已潛伏多年，且具備一定的反偵查能力。中共公安機關此次將其列為重點懸賞對象，凸顯北京當局對於境內食安風控與打擊跨境犯罪的嚴厲立場。

威海公安局在懸賞通告中公開呼籲廣大民眾提供線索。通告聲明，凡是向公安機關提供有效線索的舉報人，或是積極配合抓獲犯罪嫌疑人的有功人員，當局將根據案情貢獻程度給予獎勵金，此舉被視為中共加強社會管控、利用金錢誘因補足跨境追捕難度的一環。





