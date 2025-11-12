中共跨境鎮壓沈伯洋 邱垂正批：這是對全體台灣人民的集體脅迫！

陸委會主委邱垂正。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案調查，並透過官媒放話「全球通緝」，引發社會譁然。陸委會主委邱垂正今（12）日嚴正回應指出，這不是針對個人，而是針對所有台灣人民的集體脅迫與跨境鎮壓行為，呼籲國人團結一致，以韌性與決心反制中共威脅。

邱垂正強調，中共此舉是「以鎮壓示威、以恫嚇分化」的典型操作，意圖製造恐懼與對立。「這是對全體台灣民眾的心理戰，目的是要削弱我們的團結與信心。」他呼籲社會將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更加堅韌。

他指出，中共對台灣「沒有任何管轄權與拘束力」，政府會全力保護每一位國人的人身安全。「請大家放心，我們會保護我們的國人，中國對台灣沒有任何法律效力。」邱垂正並提醒，國人在赴中國、香港及澳門時，應審慎評估風險，避免非必要旅行。

邱垂正進一步表示，針對中共針對性的「精準打擊」，包括國軍、公務人員、政務官及民選代表，國人應給予最大支持與保障。他強調，唯有社會團結、互相守護，才能讓中共的恫嚇與分化失效。

最後他指出，台灣面對中共的跨境鎮壓行為，不僅會持續譴責，亦將向國際社會說明並爭取支持，「這是全球反對跨境鎮壓的重要案例，台灣將以行動證明民主陣營如何抵抗威權壓迫。」

