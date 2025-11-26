中共跨境鎮壓違國際公約 行政院：與友盟國家合作反制

記者郭曉蓓／臺北報導

面對中共的跨境鎮壓，總統賴清德昨日提出「全面建構民主防禦機制」，將採取具體措施及有效反制作為，以守護臺灣主權和民主核心價值。行政院今（27）日對此表示，政府將與友盟國家國際組織合作，反制中共跨境鎮壓。陸委會說，中共跨境鎮壓違反國際公約，政府除保障民眾安全，也會嚴懲在地配合中共協力作為者。

行政院發言人李慧芝今日主持政院會後記者會表示，行政團隊後續會按照賴總統裁示，包括嚴懲在地協力者、精進具體作為、法規，要求主管機關針對法令因應跨境鎮壓不足之處，盡快完成盤點，必要時候提出修正方案。

廣告 廣告

李慧芝指出，政府也將透過跨部會機制，應處民眾在國外可能面臨的個案狀況，保障民眾權益與安全，同時與友盟國家國際組織合作，反制中共跨境鎮壓。為進一步保障民眾安全，會持續強化宣導，增加民眾防衛意識，避免民眾受到中共統戰威脅影響造成寒蟬效應。

陸委會法政處副處長董玉芸強調，中共對臺灣沒有管轄權，種種跨境鎮壓作為也違反國際公約，政府會嚴密保護民眾安全，如果有在臺民眾配合中共從事協力作為，也會予以嚴懲。陸委會正與相關部會研議合作機制，未來只要民眾遇到跨境鎮壓，可以分別向警察機關、外交部各使領館報案。