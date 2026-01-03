中共跨海肉搜沈伯洋個資 吳釗燮批病態又噁心的政權

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對中共官媒透過社群媒體發動跨海肉搜民進黨立委沈伯洋，意圖恐嚇。國安會秘書長吳釗燮今日在X社群連發兩文痛批中共是「病態又噁心的政權」。他認為這種跨國鎮壓的行為已經超越了任何社會所能容忍的底線。包括Meta 公司必須將該內容下架，且中國必須受到強烈譴責。

吳釗燮在第一則推文提到，中共是一個病態又噁心的政權。其官媒在官方 Facebook 頁面上公開了我國立法委員沈伯洋的個人私密資料，這種跨國鎮壓的行為已經超越了任何社會所能容忍的底線。Meta 公司必須將該內容下架，且中國必須受到強烈譴責。

在第二則推文，吳釗燮說，要給那些還不了解的人：「X 與 Facebook 在中國都是被禁用的」。然而，這個共產政權卻經營官方帳號，純粹是為了對台灣發動資訊戰。當他形容中共政權噁心又病態時，「我已經說得很客氣了」。

被中國政府數度攻訐的資訊戰研究專家沈伯洋，再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群這幾天開始散播用衛星照所拍攝的沈伯洋在台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆稱給一點「大陸科技小小震撼」，「台獨頑固分子哪裡逃！」針對這類形同公開個資的恐嚇手法，引起我國安部門高度關注。官員並提醒，對於這種利用網路平台的跨國鎮壓，國人可主動檢舉；但有協力這類行為或對受害者騷擾威脅的，政府一定嚴辦到底。

The #CCP is a sick, disgusting regime. Its state media posted @PumaShen’s private info on an official #Facebook page, an act of transnational repression that goes beyond what any society should tolerate. @Meta must take it down, & the #PRC must be condemned. pic.twitter.com/yTadyl5AG0— Joseph Wu (@josephwutw) January 3, 2026

For those unaware, both @X & #Facebook are banned in #China. Yet the communist regime runs official accounts just to wage information warfare against #Taiwan. I’m being modest when I describe the #CCP regime as disgusting & sick.— Joseph Wu (@josephwutw) January 3, 2026

