中共軍事侵擾 國安局：3570架次共機侵入我周邊空域創歷史新高

中共解放軍共機擾台到底有多嚴重？國家安全局表示，今年迄12 月15 日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾3570 架次，創歷年新高（去年3070架次），另協同共軍艦船執行39 次「聯合戰備警巡」，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

立法院外交及國防委員會明天（17日）邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄專案報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」、並備質詢。

國安局送達立法院的報告指出，中共海警船每月4次，侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅10月未實施），2 月起更不定期侵擾東沙限制水域。12 月6 日，中共3 艘公務船（「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」）在台海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」；惟福建海事局對外謬稱，本次演練範圍涵蓋「台灣灘」，刻意混淆海域位置，藉以炒作中共對台海「管轄權」。

對於共軍海空挑釁一事，國安局在報告中指出，今年5、6 月，共軍首度在西太平洋進行雙航艦航訓，期間「山東號」艦載「殲15」戰機，一度危險逼近日本「P-3C」反潛機；另外，12 月6 日，「遼寧號」艦載「殲15」戰機在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本「F-15」戰機；12 月9 日，中共2 架「轟6K」及俄國2 架「Tu-95」轟炸機實施聯合巡航，期間侵入南韓、日本防空識別區，並抵近日本四國以南空域。

國安局進一步指出，美國為反制「中」、俄軍事擴張，12 月10 日派出「B-52」戰略轟炸機，協同日本「F-35」、「F-15」戰機，在日本海實施聯合巡航。12 月8 至11 日，美國「華盛頓號」航艦編隊與日本「秋月號」護衛艦，在日本東部海域舉行聯訓。12 月12 日，美、日防長舉行電話會談，譴責中共蓄意破壞區域和穩。相關發展顯示，美、日在同盟架構下密切溝通，展現快速應對威脅之嚇阻能力。

報告指出，「美盟強化第一島鏈共同防禦」，包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；另外，美日菲加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

至於第一島鏈的反艦導彈部署，國安局表示，美軍藉與日菲聯演，將「堤豐」 （Typhon） 中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省， 並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島，日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」 （Brahmos）反艦導彈，相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。

針對影響評估，國安局認為印太區域的安全將高度連動，中共透過海空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串聯。美國12月初發布新版「國家安全戰略」，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向。



